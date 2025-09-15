River, el mejor equipo argentino en el ranking mundial de clubes
Fue elaborado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS)."El Millonario” se ubica en el vigésimo noveno lugar, mientras que Racing lo sigue en el trigésimo quinto puesto.
15/09/2025 | 20:07Redacción Cadena 3
FOTO: River, el mejor equipo argentino en el ranking mundial de clubes de la IFFHS.
River volvió a destacarse en el plano internacional y se consolidó como el equipo argentino mejor posicionado en el ranking mundial de clubes que elabora la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS).
En la actualización correspondiente a la temporada 2024/25, el “Millonario” aparece en el vigésimo noveno puesto, con un coeficiente de 258 puntos, compartiendo ubicación con Galatasaray de Turquía.
Si bien el conjunto de Núñez perdió ocho posiciones respecto al ranking anterior, donde había alcanzado el vigésimo primer lugar, se mantiene como el club argentino más alto en la tabla y dentro del top 30 mundial.
La caída responde al irregular cierre de temporada en el plano internacional. Por otro lado, después de River, el mejor equipo argentino ubicado es Racing, que aparece en el puesto trigésimo quinto puesto.
El listado también dejó movimientos significativos en otros equipos nacionales, donde Boca fue el protagonista de una de las caídas más llamativas cayendo 22 lugares, pasando del 112° al 134°.
El “Xeneize”, que no consiguió títulos ni buenas campañas internacionales en la última temporada, comparte ahora posición con el FK Borac Banja Luka de Bosnia. Por el contrario, Central Córdoba de Santiago del Estero sorprendió al figurar tercero entre los argentinos (55° del mundo).
En total, 27 equipos de la Liga Profesional aparecen entre los 500 mejores equipos del planeta, con ausencias puntuales como Aldosivi, San Martín de San Juan y Sarmiento. Los mejores cinco equipos argentinos son: River, quien lidera entre los clubes del país, seguido por Racing (35° del mundo), Central Córdoba (55°), Vélez (68°) y Huracán (86°).
Lectura rápida
¿Qué equipo argentino lidera el ranking de la IFFHS? River es el equipo argentino mejor posicionado en el ranking mundial de clubes de la IFFHS.
¿En qué lugar se ubica River en el ranking? River ocupa el vigésimo noveno puesto con un coeficiente de 258 puntos.
¿Qué equipo sigue a River en el ranking? El siguiente equipo argentino es Racing, que ocupa el trigésimo quinto puesto.
¿Cómo le fue a Boca en el ranking? Boca cayó 22 lugares, pasando del 112° al 134°.
¿Cuántos equipos de la Liga Profesional están en el ranking? En total, 27 equipos de la Liga Profesional aparecen entre los 500 mejores equipos del planeta.
[Fuente: Noticias Argentinas]