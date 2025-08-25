En vivo

Radioinforme 3

Un poderoso temporal de viento generó múltiples destrozos en Bariloche

Hubo decenas de techos volados y árboles caídos de gran tamaño. Además, carteles y un camión fueron arrastrados por las ráfagas en la ruta de Circunvalación.

25/08/2025 | 08:25Redacción Cadena 3

FOTO: Fuerte temporal de viento en Bariloche.

  1.

    Audio. Un poderoso temporal de viento generó múltiples destrozos en Bariloche

    Radioinforme 3

    Episodios

Bariloche permanece en alerta naranja tras un poderoso temporal que devastó la región. Desde la noche del sábado, vientos de entre 60 y 70 kilómetros por hora azotaron la zona, con ráfagas que alcanzaron los 120 kilómetros por hora.

Los destrozos fueron significativos, con decenas de techos volados y árboles caídos de gran tamaño. Además, carteles y un camión fueron arrastrados por el viento en la ruta de Circunvalación. El área de Protección Civil del municipio recibió 330 llamadas a la línea de emergencias durante esta intensa jornada.

El lago Nahuel Huapi, en medio del temporal, se asemejaba a un mar embravecido. Para evaluar el impacto en las instalaciones escolares, el Consejo Escolar de Río Negro decidió demorar el inicio de clases a las 9:30 de la mañana en Bariloche y localidades cercanas como Dina Huapi, Villa Mascardi, Pilcaniyeu y Villa Llanquín.

/Inicio Código Embebido/

  1.

    Video. Un poderoso temporal de viento generó múltiples destrozos en Bariloche

    Cadena 3

    Episodios

/Fin Código Embebido/

Si bien el viento calmó un poco durante la madrugada, algunos establecimientos podrían no estar en condiciones para funcionar. El domingo, muchas familias sufrieron cortes de luz debido a la caída de árboles sobre las líneas eléctricas, lo que comenzó a solucionarse hacia el final del día. 

Sin embargo, varias familias aún padecen falta de electricidad, y la situación se complicó con problemas en el suministro de agua, ya que la red depende de la electricidad.

Informe de Marcela Psonkevich.

