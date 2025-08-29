Un motociclista se salvó de milagro tras chocar y quedar debajo de un colectivo
El siniestro se produjo en avenida Fuerza Aérea Argentina al 3.700.
29/08/2025 | 06:30Redacción Cadena 3
FOTO: Así quedaron los vehículos tras el impacto.
Audio. Milagro en Córdoba: motociclista consciente tras choque con colectivo de Tamse
Un accidente de tránsito ocurrió en la ciudad de Córdoba, donde un colectivo de la empresa Tamse de la línea C1 chocó con una motocicleta en avenida Fuerza Aérea Argentina al 3.700, cerca del cruce con Díaz de la Fuente.
La motocicleta quedó prácticamente debajo del colectivo y su conductor fue atendido por personal del 107 en el lugar. Según un médico que lo asistió, el joven se encontraba "consciente y con traumas leves".
El médico comentó que es "un milagro que esté consciente" tras el accidente, que podría haber tenido un desenlace mucho más grave. "Podría haber sido una tragedia", afirmó.
Informe de Lucía González.
