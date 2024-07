Un exmilitar abatió a un ladrón que usó un arma de réplica durante un robo

Un presunto ladrón de 19 años, armado, identificado como Agustín García, murió el jueves a la noche en el barrio Las Palmas de Córdoba, tras intentar asaltar a una joven de 24 años que circulaba en su motocicleta.

El delincuente fue abatido por un guardia de seguridad y militar retirado que se encontraba en su vehículo particular y presenció el intento de asalto. El hombre intervino en defensa de la víctima y disparó a García con un arma calibre 9 milímetros.

Los informantes policiales indicaron que el guardia poseía las credenciales correspondientes para portar su arma.

El episodio ocurrió el jueves pasado, pero esta semana se conoció que el delincuente asaltó y apuntó a su víctima con un arma de réplica y que tenía antecedentes penales.

A raíz del incidente la justicia investiga el accionar del militar y analiza si se trata de un caso de legítima defensa. En este marco, el fiscal de instrucción Horacio Vázquez, destacó en diálogo con Cadena 3 que "no es la primera vez" que se encuentra con situaciones similares y explicó que en casos así "no es lo mismo que el robo suceda sin armas a que suceda con armas".

Según el Código Penal, la pena para quien comete un robo con un arma inoperable o de utilería es menor a la pena para aquellos que lo hacen con un arma operativa. No obstante, aclaró que a simple vista es muy difícil determinar si un arma es real o falsa en medio de un enfrentamiento: "La otra persona no tiene como saber que el arma no es verdadera", afirmó.

¿Qué va a pasar con el exmilitar?

Sobre las decisiones tomadas hasta ahora en este caso específico, el fiscal informó: "No se va a proceder por ahora en contra del guardia de seguridad y del militar retirado porque no hay elementos probatorios que configuren la presencia de un delito en su contra". Sin embargo, agregó: "Se sigue colectando pruebas."

A raíz de los resultados preliminares de la autopsia realizada al fallecido durante este incidente, el fiscal confirmó que "la herida mortal ha sido provocada por un impacto de arma de fuego desde el frente".

También mencionó otro participante en este intento de robo que aún está prófugo y se está trabajando en su identificación. Según el fiscal, hay jurisprudencia que indica que no se le puede acusar por la muerte de su cómplice, pero sí por el intento de asalto.

Informe de Francisco Centeno. Entrevista de Miguel Clariá.