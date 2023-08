Maxi "El Gordo" conocido en Tik Tok como @elgordomaxipapu es un albañil de Buenos Aires y en sus redes sociales, escrachó a sus obreros que no fueron a trabajar.

"Los chicos que laburan viven a la vuelta de casa y cuando los vi que se estaban tomando una birra dije, 'estos mañana no van'", contó Maxi a Cadena 3, fue así que algo que hizo en forma de chiste mostraba una realidad, la falta de cultura de trabajo que hay en las generaciones jóvenes.

Al respecto señaló: "La camada joven no quiere laburar. No son todos y no estoy en contra de los planes, pero hay algunos a los que les viene mejor recibir cuatro planes que pasar frío en una obra en construcción".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En su video Maxi describe: "Lunes, re caliente, no vino nadie como siempre, sobra laburo. Arranca obra nueva. Me tomé el trabajo de explicar por qué no viene nadie a laburar. Ojo, no son antiplanero, soy antivago. Tampoco pido gente para laburar, pero mirá: Gaby, 27 años, cobra tres planes, total 150 mil no vino. Marcelito, 37 años, cobra cuatro planes de 40 mil, 160 mil pesos, no vino. Pablo, 32 años. Me llamó la mamá y me dijo no viene a trabajar porque se va a enfermar una obra al aire libre. Hugo 67 años, no cobra ningún plan, nunca faltó".

Según contó Maxi, "el tipo de 67 no cobra ningún plan y nunca quiso cobrar nada, recién ahora le salió la jubilación, pero no deja de laburar porque es de la vieja escuela".

En ese sentido, dijo que la camada de 30 años para abajo labura tres días y no viene más. "Por eso me calenté. Los pibes no se enojaron, se cagan de risa. Se perdió la cultura del trabajo, un poco bastante", lamentó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Los chicos no quieren ir a laburar en blanco porque reciben el plan. Son planeros y con un poco más de trabajo listo ya están. El obrero se volvió muy conformista, ya no está el que dice 'quiero laburar para comprar una moto', ya no está más eso", criticó.

"Yo soy de familia de constructores, tengo 44 y laburo en la construcción desde los 11. Dejé la primaria, me puse a laburar con mi papá y no paré más. Yo laburo con la misma gente pero esto esto no se va a terminar porque igual que lo que pasó con la chiquita, hay mucha cocaína en la calle", señaló.

Entrevista de Miguel Clariá