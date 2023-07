A través de Tik Tok concientiza sobre el trastorno bipolar

Julia Saggini tiene 32 años y está entre el 2% de la población global diagnosticada con trastorno bipolar.

La vivencia personal y la mirada social sobre ese trastorno la llevaron a producir y subir videos en Tik Tok para "desestigmatizar la salud mental" y contribuir a que otras personas con algún padecimiento psíquico "también puedan decirlo en público, sin vergüenza".

"Empecé a hacer videos sin contar que yo era bipolar, hablando de salud mental en general. Pero el primer video tuvo bastante repercusión, me empezó a hablar mucha gente diciéndome 'yo tengo ansiedad', 'qué bueno que estás hablando de esto'", relató a Télam, Saggini, actriz rosarina que está al frente de la cuenta 'bye__polar".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Lo que noté es que hay personas que necesitan una red de contención y mi idea, si bien no soy psicóloga ni psiquiatra, fue ayudarlas a que puedan decir que tienen una patología sin sentir vergüenza. Salir del closet de la salud mental se puede", agregó la joven que reside en la ciudad de Buenos Aires hace 13 años, donde también estudia periodismo en Eter.

"Para mí 'ser' bipolar (padecer trastorno bipolar) es vivir en una montaña rusa, que cuanto más alta es la subida, más fuerte es la bajada", definió la joven.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Es como que no hay estabilidad, es o muy arriba, hipomanía o manía, o muy abajo, la depresión. No hay un gris y no lo podés controlar, por una cuestión química que no sucede, no es cuestión de voluntad, es medicarse y hacer terapia, un trabajo en conjunto", añadió.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Las señales de alerta de Julia fueron "una depresión muy fuerte, una tristeza muy profunda, como 'el sinsentido de la vida', en el que se empieza a perder el querer vivir; y después, todo lo contrario, como que de repente estaba super arriba", recordó. "Una vez en tratamiento, me di cuenta que eso fue algo que yo repetí a lo largo de toda mi vida y no me daba cuenta porque lo tenía normalizado", apuntó la joven.

En la actualidad Julia realiza un tratamiento psicoterapéutico y farmacológico indicado por una psiquiatra, y su objetivo es "llevar adelante una patología psiquiátrica como quien lleva cualquier otro tipo de patología", destacó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"A nadie le da vergüenza decir que tiene algo en la tiroides y que toma una medicación. Da miedo el prejuicio, pero lo empecé a decir, y hasta ahora ninguna reacción fue negativa", aseguró.

No obstante, la joven actriz, remarcó que "hay mucha ignorancia" sobre la salud mental porque "no se habla del tema" y "muchas veces" escuchó decir la palabra bipolar "como un insulto, peyorativamente". Asimismo, afirmó que "hay mucha violencia mediática", donde se refieren a lo bipolar "como algo inhabilitante".