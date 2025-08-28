Tragedia en General Levalle: perdió el control de su auto, volcó y murió

FOTO: Murió un hombre de 33 años tras volcar en General Levalle. (Foto: Policía)

Un hombre de 33 años murió en las últimas horas en un trágico siniestro vial ocurrido en la calle Ramón J. Cárcano al 800, en General Levalle, en el departamento Roque Sáenz Peña.

Según informó la Policía de Córdoba, el hecho tuvo lugar alrededor de las 22:30 horas.

El automovilista circulaba en un Volkswagen Vento cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control del vehículo, que terminó volcado.

Un servicio de emergencias acudió al lugar y constató el fallecimiento del conductor.

Informe de Lucía González.