"Tengo un dolor tremendo", dijo el hermano de la joven hallada en el placard
Milagros Micaela Bastos, de 22 años, fue identificada tras un año de búsqueda. El expolicía Grasso fue imputado por femicidio en un caso que expone fallas en la justicia de Córdoba.
FOTO: Milagros Micaela Bastos
Se identificó el cadáver de una joven en un departamento de Córdoba. Se trata de Milagros Micaela Bastos, quien contaba con 22 años y llevaba casi un año desaparecida. Su familia no sabía de ella desde hace aproximadamente 12 meses.
La investigación judicial, liderada por la fiscal Silvana Fernández, comenzó tras una denuncia de desaparición en agosto del año pasado, reiterada en noviembre y diciembre. A raíz del hallazgo del cadáver en un placar, la fiscal indagó sobre casos anteriores y convocó a la familia para realizar pruebas de ADN.
El hermano de Milagros, Gabriel, destacó el calvario que vivió su familia: “Tuvimos mucho tiempo buscándola, casi un año y medio. Tengo un dolor tremendo”.
Él relató que había visto a su hermana con Horacio Grasso, el expolicía cumpliendo prisión domiciliaria por otros delitos.
La investigación sugiere que Grasso pudo haber captado a Milagros, que había caído en el consumo de drogas y se encontraba en situaciones de vulnerabilidad. La fiscalía imputó a Grasso por femicidio, mientras que se libró una orden de detención contra su hermano, Javier Grasso, por encubrimiento.
El caso pone de manifiesto las fallas del sistema judicial, dado que la prisión domiciliaria de Grasso fue vulnerada en numerosas ocasiones. El juez de ejecución penal, Gustavo Echenique Estevez, le dio la prisión domiciliaria pese a informes negativos.
