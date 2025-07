Stolbizer no descartó una candidatura presidencial de Schiaretti para 2027

La diputada nacional Margarita Stolbizer, referente del Partido GEN, habló sobre la nueva agrupación política "Somos Buenos Aires", una alianza que reúne a figuras del radicalismo, el peronismo, el socialismo y el GEN, incluyendo al exgobernador cordobés Juan Schiaretti, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Miguel Ángel Pichetto y el intendente de Tigre, Julio Zamora, entre otros.

Stolbizer defendió la coalición, que forma parte del bloque Encuentro Federal en la Cámara de Diputados, y destacó los valores comunes que la sostienen, a pesar de las diferencias ideológicas. "No creo que seamos tan distantes o diferentes", afirmó Stolbizer en diálogo con Cadena 3, subrayando que la alianza no es un "rejunte", sino un espacio unido por "principios y valores" que funcionan como un "paraguas" sobre las diversidades.

Entre estos, destacó la defensa de la institucionalidad, el Estado de Derecho, la división de poderes y un proyecto de país productivo basado en la generación de empleo, la educación y la inversión en ciencia y técnica. "A veces votamos distinto, pero tenemos una defensa muy firme de la institucionalidad", señaló.

La diputada criticó la polarización política y los extremos de la "grieta", apuntando tanto al kirchnerismo como al presidente Javier Milei. Sobre el primero, afirmó que "no habla de un proyecto de país" y que, cuando defiende la institucionalidad, "lo hace desconociendo su propia historia de atropello". Respecto a Milei, fue contundente: "Jamás agarra un micrófono para hablar del trabajo o la industria, solo para agredir, atacar o insultar".

En este contexto, Stolbizer defendió la necesidad de una "alternativa de racionalidad, equilibrio y decencia" que represente la "ancha avenida del medio".

Consultada sobre la participación de figuras que en el pasado estuvieron vinculadas al kirchnerismo, como Florencio Randazzo o Julio Zamora, Stolbizer atribuyó su incorporación a la "frustración" con experiencias previas y a una mirada crítica hacia el kirchnerismo.

Sobre su propia experiencia como aliada de Sergio Massa, explicó que en su momento buscó con él un espacio en el centro, alejado de la confrontación entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri, pero que, al volver Massa al kirchnerismo, ella se apartó porque no tenía "nada que hacer" allí.

Respecto a Juan Schiaretti, Stolbizer destacó la "demanda muy fuerte" de sectores que lo ven como una figura con proyección nacional, especialmente de cara a las elecciones de 2027.

Aunque señaló que el exgobernador no expresó claramente intenciones de ser candidato, consideró que una candidatura a diputado en octubre podría darle visibilidad para proyectarse a nivel nacional. "Schiaretti tiene una trayectoria, una experiencia de gestión realmente importante. Y a mí me entusiasma en general cuando escucho a Schiaretti un discurso plagado de los que a mí me gusta escuchar en un político, que es un proyecto de país real".

Sobre la posibilidad de apoyar una candidatura presidencial de Schiaretti en 2027, Stolbizer se mostró entusiasta: "Es una muy buena alternativa. Me entusiasma su discurso plagado de un proyecto de país, algo que no se encuentra en los extremos".

De todas maneras, aclaró que la coalición no se centra exclusivamente en Schiaretti, ya que figuras como Facundo Manes, Florencio Randazzo o Emilio Monzó también podrían buscar proyección nacional. "El exgobernador de Córdoba es una buena alternativa, pero Randazzo o Monzó también podrían aspirar una candidatura".

De esta manera, "Somos Buenos Aires", según Stolbizer, se presenta como una alternativa que busca construir un proyecto de país desde la racionalidad y el equilibrio, apostando a la unidad en la diversidad para superar la polarización y ofrecer una visión de futuro para la Argentina.

Entrevista de Miguel Clariá y Guillermo López.