Según Pullaro, Rosario tiene "el mismo nivel" de droga que Córdoba

FOTO: Entre sus primeras medidas, Pullaro eliminó la no repitencia en escuelas

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, dijo a Cadena 3 que Córdoba y toda la Argentina "tienen el mismo nivel de droga que Rosario", pero la diferencia es el "nivel de violencia en la resolución del conflicto".

"Argentina está invadida por el narcotráfico. Cuando cambien el nivel de resolución de conflictos les va a pasar lo mismo que a nosotros. No es que Rosario tenga más droga que el resto del país", dijo el mandatario.

Ante esta declaración, Pullaro fue consultado puntualmente por Córdoba, ya que, desde el gobierno de la provincia, aseguran que controlando la frontera van a impedir que la droga ingrese desde Santa Fe.

Pero el gobernador reafirmó: "No quiero puntualizar en ninguna provincia, pero es así. Argentina tiene el mismo problema. La droga no se produce en Santa Fe. Rosario tiene mayor nivel de violencia, de resolución de conflictos, pero no mayor nivel de consumo de droga que el resto".

"Tomamos decisiones muy firmes que no van a volver atrás. La primera fue aislar a los presos de alto perfil, narcos y sicarios que cometen delitos desde la cárcel. Lamentablemente hubo un libertinaje en la cárcel en los últimos 4 años. Los violentos se sentían dueños de la ciudad, visitas íntimas 4 veces a la semana, tenían Play Station, celulares. Desde el primer día que asumimos todo eso se cortó. Ahí comenzaron las amenazas", explicó.

Según el gobernante, "la impunidad" comenzó en 2003 o 2004, y se extendió hasta el 2010 o 2012. "Cuando se controla la cárcel, se controla la calle. Es lo que estamos haciendo, por eso la reacción inmediata de estos dos grupos violentos", agregó.

"La primera semana derribamos 5 casas donde se comercializaban drogas. Fuimos con una máquina y las derrumbamos. Eso es una decisión política", resaltó.

También explicó que existen planes de desarme: "Tenemos recompensas por denuncias para recuperar armas de fuego. Tenemos un plan, en el cual en el último mes secuestramos 5 veces más armas de lo que se venían secuestrando en la provincia. Eso es gracias a un trabajo de inteligencia y trabajo policial en la calle".

Política nacional

También se refirió a la situación política nacional: "Queremos acompañar al Gobierno a reducir el déficit fiscal. Trabajamos para brindarle herramientas al Ejecutivo de la Nación para salir de la crisis".

Pero también marcó una diferencia con el gobierno: "Esas herramientas no pueden ser por encima o a través de la producción. Estamos en contra del aumento de retenciones –a la soja, el cereal, la maquinaria agrícola, la industria–. Santa Fe no va a acompañar una sola medida de esas. Tampoco ajustar a los sectores más vulnerables o a los jubilados. Creemos que eso es incorrecto", concluyó.