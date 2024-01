Etcharren: "Con el narcotráfico sólo hubo políticas reactivas"

La socióloga y especialista en narcotráfico Laura Etcharren consideró que en la Argentina nunca hubo un problema federal de lucha contra el narcotráfico porque “las políticas siempre fueron reactivas”.

Estas son sus principales declaraciones a Ahora País:

- ¿Por qué tienen que soportar en Rosario en particular y por qué los argentinos en general tenemos que soportar que un gobernador (el de Santa Fe, Maximiliano Pullaro) tenga que separarse de su familia y ser amenazado de muerte y vivir en esa situación? Porque en Argentina el narcotráfico está consagrado hace muchos años, más precisamente desde el año 2014 y hasta el día de la fecha nunca existió un programa federal de lucha contra el narcotráfico.

- Siempre las políticas fueron reactivas, de incautación de estupefacientes con pocos detenidos, sin detenidos en derramamiento de sangre. Nunca se fue por la matriz subterránea del crimen organizado, razón por la cual cuando tenés un gobernador que ya sabíamos que iba a ir por esta por esta vía –porque cuando fue el ministro de seguridad este también tuvo sus complicaciones– las amenazas, claramente condenables, son previsibles.

- Estos son los costos de empezar a tocar estructuras de la matriz subterránea, como el Servicio Penitenciario, que es uno de los eslabones más fuertes que hay tanto a nivel federal como a nivel provincial.

- En este momento, no hay control (…), si existiese control no estarían sucediendo las cosas que existen.

- Estamos en una etapa primaria de ver cómo se controla para alcanzar un estado de contención que se alcanzó en Rosario durante la gobernación de Miguel Liftchiz, pero con el gobierno de (Omar) Perotti said y la continuidad de los ministros insustanciales que tuvo, llevó a la provincia a un retroceso de 10 años, con el agravante de la mutación criminal a una lógica extorsiva.

- Lo primero que hay que hacer es terminar con la escenografía de estas reuniones de comando, de la ministra (Patricia Bullrich) que se fotografía con todos los ministros de seguridad de las provincias…

- Lo único que hace esto es demostrarle al crimen organizado que los gobiernos federales están mucho más atrás que ellos.

- Hay que ir por las aduanas, por el Servicio Penitenciario y por las financieras. Se debe pensar que el crimen organizado es una variable compuesta delictiva que tiene distintas vertientes, una las principales es el narcotráfico y su columna vertebral, el lavado de activos.

- Se debe trabajar proactivamente con inteligencia criminal. Obviamente eso no vende. No te podés sacar las fotos.

- Córdoba no es un territorio hostil (al narcotráfico, como dijo el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros), si no, no se hubiese convertido Córdoba capital en un enclave de narcotráfico con una dinámica delictiva totalmente distinta a la del resto de la provincia.

Y San Francisco, con la ciudad de Frontera en Santa Fe, no -tendría la dinámica criminal que tiene hoy.

- La hostilidad no sé dónde la estaría viendo el ministro Quinteros. Debería replanteárselo, como debería replantearse también el gobernador (Martín Llaryora) el tema de querer militarizar la ciudad de Córdoba. Si no pueden con la fuerza policial antinarcotráfico, con la policía barrial, con la policía de Córdoba, con la supuesta policía municipal que quieren crear y demás, me parece que poner al Ejército más las fuerzas federales estarían generando una disputa orgánica importante. Y el mensaje a la Policía de la Provincia sería que no está sirviendo para nada. Me parece que demasiado gatopardo.