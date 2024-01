Radioinforme 3 Rosario Pullaro: "No voy a hacer que 10 policías custodien a cada familiar mío" Audio

Maximiliano Pullaro analizó su primer mes al frente del gobierno de la provincia de Santa Fe. Desde la ciudad capital, el mandatario se refirió a la baja en la violencia de los últimos días, el secuestro de armas y las amenazas a su familia. Además, planteó que se quintuplicó la cantidad de móviles policiales en las ciudades más importantes.

En primera instancia, destacó que los indicadores favorables aún no pueden ser analizados por ser un “período muy corto”. Sin embargo, valoró el “récord de secuestro de armas de fuego, lo que significa dos cosas, que la policía está trabajando, y en segundo término, que había mucha gente con armas en la calle, cosa que no sucedía, al menos mientras yo fui Ministro de Seguridad”. “Yo tenía un secuestro de armas de fuego entre 20, 25 a 35 por semana, y lo que pudimos ver es que hubo 6, 8, 5 por día, lo cual realmente llama la atención”, añadió al móvil de Cadena 3.

Pullaro subrayó que al momento de asumir Rosario tenía 20 patrulleros y la ciudad de Santa Fe hasta 12, cifras que se han “quintuplicado”. Además, puso el foco en el traslado de los presos de alto perfil a pabellones diferenciales y agradeció a la Legislatura: “Hemos sancionado leyes que son herramientas muy importantes para el gobierno de la provincia de Santa Fe, y a la inmensa mayoría de las mismas las hicimos por una amplia mayoría”.

“Ante la primera amenaza que vino del Pabellón 9, nosotros inmediatamente lo intervenimos y después no nos achicamos cuando dispararon sobre dos edificios, sobre un edificio público y uno privado, amenazando a mí y a mi familia”, continuó. Y subrayó: “Obviamente que no es lindo para mí que amenacen a mi familia. Tampoco voy a hacer que estén custodiados con 10 policías cada uno, que salen de la calle. Entonces entendimos que lo mejor era que salieran por un tiempo de la ciudad de Rosario, para no sacarles recursos a la policía de la Provincia de Santa Fe, y de esa manera que también estén cuidados. Son decisiones que uno toma, pero decisiones que vamos a mantener”.

En la misma línea, Pullaro atendió la importancia de “intervenir sobre las personas que enferman a la sociedad, y nosotros no tenemos un criterio garantista de esa mirada”. “Nosotros como Gobierno Provincial no vamos a mirar para otro lado, no vamos a decir, este problema no es un problema nuestro. Estoy feliz de que hoy nosotros estemos tumbando un punto de venta de drogas, y así va a ser”, concluyó.