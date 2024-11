Rodolfo Eiben: "No podemos negar que los tratados de libre comercio agilizan"

El presidente Javier Milei evalúa los pasos que adoptará su gestión respecto al lugar que ocupa en el Mercosur, y en el proceso propondrá la eliminación de la norma que no permite negociar tratados de libre comercio con terceros sin la aprobación de los socios. No descartan la posibilidades de romper con el bloque de no ser escuchados.

En el Gobierno consideran que "el Mercosur no funciona para lo que fue creado" y creen que "en estas condiciones a la Argentina no le sirve" formar parte.

En el ideal libertario apuestan a poder elaborar tratados de libre comercio bilaterales sin la necesidad de tener que solicitar el permiso del resto de los países miembros, y hasta incluso fantasean con establecer un mercado común, de libre comercio, y "no solo para industriales de San Pablo".

Al respecto, el parlamentario del Mercosur, Rodolfo Eiben, expresó que "es necesario agilizar y modernizar" los organismos como el Mercosur y el Parlasur, adaptándolos al contexto actual.

Eiben dijo a Cadena 3 que "no puede ser que normas creadas hace 20 o 30 años paralicen el desarrollo del comercio y el intercambio cultural".

A su juicio, los tratados de libre comercio son esenciales para "agilizar las instituciones" y mejorar la calidad de vida en la región. "Estoy absolutamente de acuerdo con agilizar y promover los acuerdos de libre comercio".

El parlamentario menciona que "los tratados de libre comercio agilizan y van a agilizar las instituciones", aludiendo a la importancia de estos acuerdos para el desarrollo económico.

Sin embargo, advirtió que renunciar al Mercosur sería "un error tremendo" y que la salida del bloque no sería un proceso simple, ya que requeriría la aprobación del Congreso y de los demás socios del Mercosur.

Eiben también destacó que Argentina tiene una deuda de cinco años en el pago de su cuota al Parlasur, señalando que "no pagaron la cuota, esa es la realidad".

En el marco de sus funciones, el parlamentario presentó un proyecto que busca permitir que los estados subnacionales del bloque puedan vincularse directamente con los países del Mercosur, agilizando así la implementación de proyectos "con menos burocracia".

