Renuncias en la Convención Constituyente de Formosa por la nueva Constitución
Seis convencionales renunciaron a la reforma de la Constitución de la provincia. En Cadena 3, Francisco Paoltroni denunció violaciones a la Constitución Nacional y llamó a la intervención federal.
15/08/2025 | 09:41Redacción Cadena 3
FOTO: Francisco Paoltroni, senador nacional por la provincia de Formosa.
Audio. Renuncias en la Convención Constituyente de Formosa: preocupa la nueva Constitución
Radioinforme 3
La situación política en Formosa provoca inquietud tras las renuncias de seis convencionales constituyentes en el marco de la implementación de una serie de reformas en la Constitución de la provincia.
Uno de los renunciantes, el senador Francisco Paoltroni, dijo en Cadena 3 que lo que sucede en la convención es una "farsa" que busca mantener el control "autoritario" de Gildo Infrán, y llamó a la intervención federal urgente en la provincia: "Cuando una provincia no respeta la forma republicana de gobierno, el gobierno federal tiene que intervenir".
Los opositores al oficialismo provincial consideran que en la reforma que busca el gobernador existen múltiples violaciones a la Constitución Nacional. "Desde hace 30 años, Infrán quiere plasmar en la nueva constitución lo que ya viene haciendo", agregó Paoltroni.
En ese sentido, el funcionario denuncia que el sistema político en Formosa "está viciado", con prácticas de coacción a los votantes en días de elección, lo cual limita la libertad y representatividad del voto. "La única salida que nuestra constitución contempla para este caso es la intervención federal", reiteró.
La inquietud crece respecto a que estos cambios constitucionales sean aprobados sin el control de constitucionalidad necesario.
Entrevista de Miguel Clariá.