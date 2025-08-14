Milei lanzó la campaña en PBA: "El kirchnerismo es peor que el narcotraficante"

El presidente Javier Milei encabezó este jueves en el Club Atenas de La Plata el lanzamiento oficial de la campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, de cara a las elecciones del 7 de septiembre. Rodeado por la militancia y los principales candidatos de las ocho secciones electorales, el mandatario fijó como eje central de su discurso el lema “kirchnerismo nunca más”, frase que se replicó en carteles, redes sociales y en la intervención final del acto.

El encuentro se produjo luego de la foto de lanzamiento en Villa Celina, La Matanza, junto a referentes de la alianza que integran LLA y el PRO. En esta oportunidad, Milei buscó reforzar el compromiso de ampliar la representación libertaria en la Legislatura bonaerense y pidió a los votantes “no quedarse en casa” el día de los comicios.

El presidente dedicó buena parte de su discurso a cuestionar la gestión kirchnerista en la provincia, con especial énfasis en la inseguridad, la corrupción y el “abandono” de los bonaerenses. “Desde hace décadas, la provincia de Buenos Aires se marchita en vez de crecer. Ellos te quiebran las piernas para venderte la silla de ruedas con sobreprecio”, expresó, en un pasaje que fue interpretado como una alusión indirecta a la ex presidenta Cristina Kirchner.

/Inicio Código Embebido/

??? "El kirchnerismo es peor que el narcotraficante": Milei cruzó a la oposición en su discurso.



?? Sostuvo que las "estadísticas criminales" de la Provincia "no paran de crecer" y advirtió que durante 2024 "hubo un robo cada 4 minutos". https://t.co/ZsJSKxWQmt pic.twitter.com/UczOGZQL8I — Noticias Argentinas (@NAagencia) August 14, 2025

/Fin Código Embebido/

Milei sostuvo que “la provincia está bañada en sangre” y acusó al oficialismo provincial de haber generado un escenario de “inseguridad y paranoia”. Según el mandatario, La Matanza tiene “la tasa de homicidios más alta del país, casi seis veces superior a la de Rosario”, y calificó al kirchnerismo como “peor que el narcotráfico”.

En otro tramo, el jefe de Estado vinculó al gobernador Axel Kicillof con un “modelo de amiguismo, corrupción y encubrimiento”, citando como ejemplo la causa por fentanilo contaminado que investiga la muerte de casi un centenar de personas. “¿Acaso les parece que el juez de la causa sea el hermano del ministro de Salud de Kicillof?”, preguntó, denunciando “un encubrimiento atroz”.

/Inicio Código Embebido/

?????? | El presidente Javier Milei destruyó al populismo en el lanzamiento de campaña de LLA en PBA: "Lamentablemente, cuatro décadas de populismo han convertido a Buenos Aires en una vergüenza nacional. Por condiciones debería ser punta de lanza de la riqueza nacional". pic.twitter.com/NSYptbaBUi — La Derecha Diario (@laderechadiario) August 14, 2025

/Fin Código Embebido/

La militancia respondió coreando “¡tobillera! ¡tobillera!”, a lo que Milei replicó que mantendrá su promesa de no insultar, aunque advirtió que lo hará “cuando se trate de interlocutores de buena fe”. Sin embargo, al referirse al gobernador lo calificó como “comunista enano Kicillof” y lo acusó de “psicopatear a la población para que le agradezca”.

Milei advirtió que el ausentismo electoral “puede favorecer a los adversarios” y denunció que “en la tercera sección electoral hay ocho intendentes como candidatos, a pesar de que no tienen intención de asumir”. Para el mandatario, se trata de “un fraude moral”.

“El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. Los bonaerenses de bien no podemos permitir que se salgan con la suya. Hay que votar como si se tratara de un acto de defensa personal”, sostuvo.

Con un tono combativo, cerró el acto agradeciendo la presencia de la militancia y reafirmando el objetivo electoral: “Qué lindo ver tantos leones libres para devorar al kirchnerismo en las urnas”.