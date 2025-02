Reclaman por un caño de cloacas roto cerca del Hospital Misericordia

Un caño de cloacas desbordado afecta a los vecinos de la zona del Hospital Misericordia. Según varios vecinos, el desborde de líquidos lleva al menos tres semanas, generando un olor nauseabundo y condiciones insalubres en el área.

El desborde se ubica en la esquina de calle Belgrano y Richardson, y los líquidos fluyen directamente hacia la cañada.

Los residentes han expresado su preocupación y malestar. Un vecino que trabaja como taxista comentó: "Hace más o menos un mes que está roto el caño. Vemos que está en obras como de la municipalidad, pero ahora no está trabajando nadie en este momento".



El olor es descrito como "insoportable" por los vecinos, quienes deben convivir con esta situación cerca de un hospital. "El olor al lado de un hospital es insoportable. No, no, no se aguanta", afirmó el vecino.

A pesar de que en la calle Belgrano hay un cartel que indica "reparación cloacal", los residentes indican que "hace por lo menos un par de días que no hay nadie trabajando".

Los vecinos solicitan una solución urgente a esta problemática, que no solo afecta su calidad de vida, sino que también plantea serios riesgos para la salud pública en la zona.

Informe de Federico Borello