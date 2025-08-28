Prorrogan por un mes el boleto gratis para personal de salud y de seguridad

Se extendió hasta el 30 de septiembre el beneficio de boletos gratuitos para el personal de salud y seguridad en Córdoba, según confirmó hoy a Cadena 3 Eduardo Ramírez, subsecretario de movilidad urbana de la municipalidad.

El funcionario también anunció la prórroga del beneficio para adultos mayores de 70 años hasta el 12 de septiembre.

Este beneficio se refiere al cambio de la tarjeta Redbus a la tarjeta Sube, que se implementa en el marco de la modernización del sistema de transporte.

"El beneficio a adultos mayores de 70 años no se termina, solamente se cambia de tarjeta", aclaró Ramírez. Este cambio se puede realizar en el Palacio Municipal, de lunes a viernes, de 8 a 18 horas, así como en las boleterías de la Terminal de Ómnibus y en las cuatro empresas del Sistema de Transporte Urbano de Córdoba: FAM, CONIFERAL, SiBus y TAMSAU.

Además, Ramírez destacó que los adultos mayores pueden realizar el cambio directamente en el colectivo. "Uno sube con la tarjeta, le pide al conductor si le puede activar el beneficio y, cuando pasa la tarjeta para pagar el boleto, le activa el beneficio", explicó.

Para los mayores de 70 sin crédito en su SUBE, Ramírez indicó que existe la opción de pago mediante código QR. "Puede pagar con tarjeta de crédito y de débito", aclaró.

En cuanto a la convivencia de los sistemas Red Bus y SUBE, Ramírez informó que se prevé su coexistencia hasta el 30 de septiembre, con la posibilidad de extender este plazo si es necesario. "No vamos a hacer un corte límite, tajante, perentorio, para perjudicar a un vecino de Córdoba", afirmó.

Respecto a los beneficios para empleados de salud y seguridad, Ramírez confirmó que se han prorrogado por 30 días más, extendiendo su vigencia hasta el 30 de septiembre. "Estamos analizando este universo general que en su momento era muy amplio y estamos focalizando en la necesidad real", dijo.

Por último, se aclaró que las tarjetas SUBE adquiridas en otras provincias, como Buenos Aires, son válidas en Córdoba. "El plástico de SUBE se puede usar en todo el país", concluyó Ramírez.