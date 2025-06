Proponen el cierre provisorio de calles en barrios de la provincia de Córdoba

El legislador Rodrigo Agrelo, del partido Encuentro Vecinal, presentó un proyecto de ley en la Legislatura de Córdoba que busca autorizar a la Policía a realizar cierres provisorios de calles en barrios de la provincia, con el objetivo de mejorar la seguridad frente al aumento de la delincuencia.

La iniciativa, inspirada en experiencias como la de Villa Allende, generó debate por su impacto en la libertad de tránsito y la necesidad de equilibrar seguridad con derechos constitucionales.

En diálogo con Cadena 3, Agrelo explicó los fundamentos del proyecto: "Hoy los vecinos estamos presos y los delincuentes andan sueltos. La inseguridad ha hecho que vivir en algunos barrios sea imposible, con plazas, calles y veredas tomadas por la delincuencia. Este proyecto propone cierres provisorios, no permanentes, que permitan abrir y cerrar accesos en horarios o días específicos para limitar el tránsito y reducir delitos como arrebatos en moto o robos de autopartes".

El legislador destacó que la iniciativa no busca soluciones definitivas, sino herramientas paliativas frente a un problema de fondo que identifica en el narcotráfico y el consumo de drogas. "El tráfico y el consumo de drogas son la raíz de la inseguridad. En Córdoba, el narcotráfico se está instalando de forma preocupante", afirmó Agrelo.

El proyecto establece un mecanismo claro para implementar los cierres: si el 10% de los titulares de inmuebles de una zona lo solicita, se abrirá un registro de oposición. Si el 40% o más de los vecinos se opone, el cierre no se llevará a cabo. "Es un porcentaje alto que garantiza el respeto a quienes no estén de acuerdo", explicó Agrelo, quien subrayó que en muchos barrios los vecinos ya pagan rondines privados y cerrar accesos podría optimizar la seguridad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sin embargo, la propuesta enfrenta cuestionamientos sobre su operatividad y su impacto en la libre circulación, un derecho constitucional. "Habrá quienes planteen que se restringe la libertad de tránsito, pero siempre estará la Justicia para resolver estos conflictos. La tensión entre libertad y seguridad existe en todo el mundo. Aquí buscamos un equilibrio razonable", argumentó el legislador.

Agrelo reconoció que la implementación no será sencilla, como se vio en Villa Allende, donde el intendente enfrentó resistencias. Además, respondió a críticas sobre el rol de la Policía: "No se trata de convertir a los agentes en inspectores de tránsito. Los cierres físicos reducen los lugares donde la Policía debe patrullar, optimizando recursos. Pero la solución de fondo requiere una estrategia ofensiva: inteligencia criminal para ir a buscar a los delincuentes, no solo esperar a que actúen".

El legislador también alertó sobre las consecuencias económicas de la inseguridad: "Hay familias que pierden su patrimonio porque no pueden vender sus casas en zonas inseguras. Una casa que costó años de esfuerzo hoy no vale nada porque nadie quiere vivir ahí. Estas herramientas buscan mitigar esas dificultades".

El proyecto será debatido en la Legislatura, donde el oficialismo, con mayoría, tendrá la última palabra. Agrelo adelantó que dará "pelea" para que la iniciativa prospere, en un contexto donde la participación ciudadana, como se observa en las elecciones, es cada vez menor. "La gente está desesperada por soluciones. Este es un intento por devolverles la tranquilidad, aunque sea parcialmente", concluyó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá y Guillermo López.