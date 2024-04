Polémica por la medida del gobierno santafesino para el presentismo docente

El gobierno de la provincia de Santa Fe, anunció el programa "Asistencia Perfecta" para los docentes, una iniciativa que aseguran no busca castigar las ausencias y faltas legales sino premiar el esfuerzo y compromiso con la asistencia a clases.

La medida fue comunicada tras unas largas negociaciones paritarias y después de que los docentes aceptaran la propuesta del gobierno. Los montos en juego son significativos, con premios mensuales y trimestrales que podrían sumar un aguinaldo cada tres meses para los docentes santafesinos.

Sin embargo y pese al incentivo, la medida generó críticas de los gremios que representan a los docentes tanto del sector público como privado.

El titular del sindicato AMSAFE, Rodrigo Alonso, dijo: "Esta definición unilateral que toma el gobierno es volver al presentismo, es obligarnos a ir a trabajar enfermos". Y agregó: "Vamos a defender nuestros derechos salariales y laborales. Vamos a exigir claramente que se dé marcha atrás a esta definición unilateral".

Los valores propuestos para los premios son considerables: $57.400 para el cargo docente más bajo sin faltas durante todo el mes; $114.800 para un director o supervisor escolar en las mismas condiciones; si hay una sola falta mensual estos montos se reducen a la mitad, pero aún así se otorga un premio. Adicionalmente, si no hay faltas durante tres meses consecutivos, se suma otro premio más de $86.100 para los cargos más bajos y $172.200 para directores y supervisores.

Los gremios señalaron que durante cuatro meses estuvieron negociando la paritaria cerrada donde se les informó que no había fondos disponibles. Ahora, no solo aparece el dinero, sino que el premio es mayor que el aumento propuesto inicialmente. El ministro de Educación José Goity respondió a estas críticas asegurando que el dinero para estos premios proviene del mismo presupuesto y no de ninguna otra fuente.

El profesor Jaime Correas, ex director de escuela en Mendoza y experto en educación, dijo a Cadena 3 que "la escuela estatal tiene alrededor de un 20% de ausentismo, cosa que no pasa en ninguna actividad". Mientras que la escuela privada tiene 5% de ausentismo.

Correas explicó que esto se debe a la reglamentación vigente que permite a los docentes tomar días por cuidado de familiares enfermos u otras razones. Sin embargo, destacó la importancia de no malgastar los recursos destinados a la educación: "No es que se ponga más plata, lo que se hace es no malgastar la plata que hoy se viene malgastando".

Correas sostuvo que las medidas para favorecer el presentismo son necesarias ante un problema grave de ausentismo. Aseguró además que si bien hay muchos docentes dedicados y comprometidos con su labor, existen también aquellos "faltadores crónicos" cuyo comportamiento genera un gran gasto para el Estado.

"Ese docente, el realmente dedicado, es extrañamente defendido por los sindicatos", afirmó Correas. "Si esos docentes que se destacan manejaran los sindicatos, esto no se discutiría", cerró.

Informe de Matías Arrieta. Entrevista de Miguel Clariá.