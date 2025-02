Pensiones por invalidez: piden considerar la circunstancia de cada beneficiario

Comenzó la auditoría de más de un millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral en Argentina, un proceso que busca revisar la entrega de estos beneficios cuestionada por la falta de controles.

La abogada experta en discapacidad, Elizabeth Aimar, señaló que "todo el mundo sabe que viene siendo cuestionada la manera en que se entregaron las pensiones por discapacidad masivamente".

Aimar explicó que las pensiones no contributivas tienen como objetivo garantizar un marco de protección que va más allá de lo económico, y que "quien cobra una pensión no contributiva en Argentina no solamente cobra un estipendio de dinero, que actualmente no es más de 300.000 pesos, sino que además tiene acceso a la seguridad social". Sin embargo, se ha evidenciado un desmanejo de recursos que impide que lleguen a quienes realmente los necesitan.

En este marco, destaca que "cualquier pensión no contributiva que se haya dado sin los criterios que correspondían no debería existir".

El debate se centra en la necesidad de realizar auditorías adecuadas que consideren las circunstancias de cada beneficiario. Aimar advierte que "hay muchas personas con discapacidad que no pueden recibir una carta de documento", lo que dificulta su participación en el proceso de auditoría.

En este sentido, afirmó que "no parecería criterioso" dar de baja a quienes no asisten sin entender su situación particular.

Los primeros datos indican que menos de la mitad de los beneficiarios del área metropolitana de Buenos Aires cumple con los requisitos, y en Chaco, solo el 13% de los 2.344 beneficiarios que asistieron cumplía con los criterios establecidos.

La abogada concluye que "si vamos a auditar, auditemos de una vez bien", enfatizando la importancia de un enfoque cuidadoso y comprensivo en este proceso.

Entrevista de Miguel Clariá