Nueva suba de la nafta en Córdoba: es el cuarto en 11 días

Los conductores cordobeses enfrentan un nuevo aumento en el precio de la nafta, el cuarto en lo que va de agosto. Desde este lunes, el litro pasó de $1.375 a $1.383, marcando un incremento del 0,58%.

Esta suba se suma al ajuste del 0,8% registrado el 9 de agosto y a otros incrementos previos en el mes, totalizando un alza del 1,75%.