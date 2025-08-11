En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Hernán Funes

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Radioinforme 3

Nueva suba de la nafta en Córdoba: es el cuarto en 11 días

Los combustibles enfrentan un incremento del 0,58%, acumulando un alza del 1,75% en agosto.

11/08/2025 | 07:22Redacción Cadena 3

FOTO: archivo.

  1.

    Audio. Nueva suba de la nafta en Córdoba: es la cuarta en 11 días

    Radioinforme 3

    Episodios

Los conductores cordobeses enfrentan un nuevo aumento en el precio de la nafta, el cuarto en lo que va de agosto. Desde este lunes, el litro pasó de $1.375 a $1.383, marcando un incremento del 0,58%.

Esta suba se suma al ajuste del 0,8% registrado el 9 de agosto y a otros incrementos previos en el mes, totalizando un alza del 1,75%.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con el precio de la nafta en Córdoba? Se registró un aumento en el precio de la nafta, siendo el cuarto en agosto.

¿Quiénes se ven afectados por este aumento? Los conductores cordobeses son los que enfrentan el nuevo incremento.

¿Cuándo se implementó el nuevo precio? El nuevo precio se implementó desde este lunes.

¿Dónde se registró este aumento? El aumento se registró en Córdoba, Argentina.

¿Cómo se compara este aumento con los anteriores? Este aumento es del 0,58%, sumándose a un ajuste del 0,8% y otros incrementos, totalizando un alza del 1,75% en agosto.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho