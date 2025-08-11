Nueva suba de la nafta en Córdoba: es el cuarto en 11 días
Los combustibles enfrentan un incremento del 0,58%, acumulando un alza del 1,75% en agosto.
11/08/2025 | 07:22Redacción Cadena 3
Audio. Nueva suba de la nafta en Córdoba: es la cuarta en 11 días
Radioinforme 3
Los conductores cordobeses enfrentan un nuevo aumento en el precio de la nafta, el cuarto en lo que va de agosto. Desde este lunes, el litro pasó de $1.375 a $1.383, marcando un incremento del 0,58%.
Esta suba se suma al ajuste del 0,8% registrado el 9 de agosto y a otros incrementos previos en el mes, totalizando un alza del 1,75%.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con el precio de la nafta en Córdoba? Se registró un aumento en el precio de la nafta, siendo el cuarto en agosto.
¿Quiénes se ven afectados por este aumento? Los conductores cordobeses son los que enfrentan el nuevo incremento.
¿Cuándo se implementó el nuevo precio? El nuevo precio se implementó desde este lunes.
¿Dónde se registró este aumento? El aumento se registró en Córdoba, Argentina.
¿Cómo se compara este aumento con los anteriores? Este aumento es del 0,58%, sumándose a un ajuste del 0,8% y otros incrementos, totalizando un alza del 1,75% en agosto.