Mujeres al volante: cómo cambiaron sus hábitos las taxistas por la inseguridad

Una taxista cordobesa con siete años de experiencia, Cecilia Rodríguez, comentó a Cadena 3 cómo vive la inseguridad que en su trabajo y cómo se protegen a raíz del aumento de la violencia de los delincuentes.

A pesar de las medidas de seguridad que se han anunciado, no considera que sean la solución y aboga por un cambio en el sistema. También habla sobre cómo la incertidumbre de su trabajo afecta su vida y la de su familia.

"Soy relativamente nueva en el rubro, pero la inseguridad es una constante. Nadie sabe qué va a pasarle en el recorrido. Yo no solamente evito ciertos barrios, que siempre fueron zona roja, sino que ahora la ciudad en general es insegura, no tenemos más zona roja y zona buena", expresó la taxista.

La Municipalidad de Córdoba entregará 500 botones antipánico a taxistas y remiseros de la ciudad, y también autorizó la colocación opcional de una protección extra en los vehículos, que se trata de una barrera física entre el chofer y los pasajeros, similar a la de los móviles policiales. Sin embargo, para Cecilia, no son una solución.

"Para mí el botón antipánico es más lo mismo, no es garantía de seguridad, porque exigieron, por ejemplo, poner centrales que hicieran monitoreo, y asimismo nos siguen asaltando. Seguimos siendo vulnerables, ya sea porque la agencia no tiene cierto contacto con la policía o porque no pueden llegar a tiempo", detalló.

Cecilia sufrió un asalto en noviembre del año pasado, cuando fue abordada por dos motochorros mientras recogía a un pasajero. "Son oportunistas. En esos quince días asaltaron a tres compañeras", agregó.

"Vivimos el día a día, es saber que hoy salimos a trabajar y no sabemos qué puede llegar a pasar. He trabajado de día y de noche. La incertidumbre es alta", subrayó.

Y enfatizó que, a pesar del riesgo, la necesidad es "más grande" que la incertidumbre y la inseguridad: "A veces uno sabe que está corriendo un riesgo, pero uno lo toma porque si no, no hay trabajo".

"Uno va viendo en el viaje y pensando 'este me puede asaltar'. Va estudiando y analizando, hasta que llega un momento que entra la certeza", contó.

Para Cecilia, herramientas como el botón antipánico o los nodos policiales no son una solución efectiva: "Yo pienso que hay que cambiar el sistema, no poner más herramientas o buscarle la vuelta".

Entrevista de Miguel Clariá