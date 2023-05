AUDIO: Javkin, sobre el reclamo de taxistas: "No queremos competencia desleal".

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, participó este martes de la reapertura del Museo Estévez, donde se refirió a algunos temas relevantes de la agenda local en las últimas horas.

En relación al reclamo que hicieron choferes y titulares de taxis frente al Concejo Municipal por la “falta de inspección” ante el avance de empresas como Uber o Cabify, Javkin dijo a Cadena 3 Rosario que lo había “sorprendido” la “virulencia” de la manifestación.

Propuesta. “Nosotros hicimos una propuesta al Concejo: que las aplicaciones funcionen respetando el sistema de despacho de viajes y el sistema de taxis que tiene la ciudad. No queremos competencia desleal, no queremos nada que viole la ley, no queremos nada que sea inseguro para un pasajero”.

Virulencia. “La verdad me sorprende un poco porque habíamos estado reunidos el día anterior, también hay algunos conflictos internos y hay que ser claro: el taxi tiene que mejorar”.

Mejoras en el servicio. “Tienen que estar limpias las unidades, el cartelito con el nombre del chofer y el nombre del titular, de cosas que hay que cumplir, entonces ordenemos en esto, el jueves nos vamos a reunir”.

Ejemplo. “Si uno mira la MoviTaxi es un buen ejemplo de cómo, con la misma tecnología, le damos todos los servicios que el usuario quiere sin alterar el sistema de taxi. Pero bueno, todos tenemos que poner en esto”.

Inseguridad

En cuanto al cambio en la Jefatura de la Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe, el intendente volvió a subrayar la necesidad de mejorar la seguridad en la ciudad y contar los recursos adecuados para llevar a cabo esta tarea.

Nuevo jefe. “Es el cambio 11, ¿no? En este caso, es alguien que conocemos, estuvo en pandemia como jefe, hablé y nos vamos a reunir con él y el ministro, seguramente el día jueves o viernes. Pero la clave acá es cuántas luces azules tenemos en la calle. Ese es el núcleo del problema”.

Planteo. “Los rosarinos nos merecemos que nos cuiden mejor, ese es el planteo, nos merecemos que la ciudad funcione con normalidad”.

Discriminación. “En el balance de hoy de la Fiscalía Regional también se habló de falta de herramientas, de recursos. Lo mismo que vimos con los patrulleros, la discriminación que sufre esta ciudad. Basta de joder a Rosario. Eso es lo único que pedimos”.