Muerte de bebés en el Neonatal: declara este jueves la última médica imputada

La última médica imputada en el caso por la muerte de bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba declara este jueves y de esta manera culmina la primera semana del juicio por jurado.

Se trata de Claudia Elizabeth Ringelheim, quien era vicedirectora de la institución y está acusada de omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento.

Este jueves se lleva a cabo la última declaración de los 11 imputados que tiene la causa donde se espera que Ringelheim acepte preguntas tanto del tribunal, como de la querella y la fiscalía.

De este modo, la próxima semana se podría dar comienzo a la declaración de testigos. Para enero se esperan cuatro audiencias por semana, de 9 a 16, mientras que para febrero se reducen a tres jornadas.

Durante el tercer día declaró Adriana Moralez, una de las once acusadas, y remarcó que hubo una "mano asesina".

La mujer respondió ante la interrogación de la fiscal Mercedes Balestrini que "no tiene dudas de que hubo una mano asesina" y que "necesita saber quién mató a esos niños".

Asimismo, la exdirectora del hospital, Liliana Asís, no contestó preguntas, pero lloró y señaló: "Nunca en mi vida pensé que en vivir la situación que estoy viviendo, estar presa después de trabajar toda una vida".

Brenda Agüero es quien está más complicada en el caso. La enfermera afronta acusaciones por homicidio calificado por procedimiento insidioso por la muerte de cinco recién nacidos y tentativa de homicidio en el caso de los ocho bebés que sobrevivieron.

Durante la jornada del jueves, hubo un intercambio de reproches entre los abogados de la querella y los defensores, relacionado con las declaraciones realizadas ante la prensa. Un abogado defensor expresó su descontento por los comentarios del exfiscal Gustavo Nievas, quien sugirió que el hospital presentaba condiciones insalubres que podrían haber causado la muerte de los bebés. En respuesta, el abogado Claudio Orosz, representante de uno de los funcionarios, criticó a la querella por calificar a Brenda Agüero de "asesina serial".

El tribunal instó a los letrados a ser cautelosos con sus declaraciones públicas, pidiendo que se limiten a lo que ocurre dentro de la sala de audiencias. Sin embargo, tanto Nievas como el doctor Carlos Nayi, quien acusó a la enfermera de "ser una asesina serial", mantuvieron sus posturas durante las audiencias.

En tanto, el exministro Diego Cardozo, al salir de la audiencia, afirmó que tras la intervención del Ministerio de Salud, no se reportaron más muertes de bebés en el hospital. "Me enteré el 7 de junio, antes no tenía conocimiento", subrayó, tratando de eludir cualquier responsabilidad penal. Además, mencionó que, tras la intervención, se realizaron mejoras en el equipamiento del hospital, incluyendo la llegada de nuevas camas y respiradores.

Informe de Juan Federico.