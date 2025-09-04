En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Radioinforme 3

María Teresa: la gente empieza a volver a sus casas tras las inundaciones

El intendente, Pedro Obuljen, habló con Cadena 3 y explicó que las precipitaciones superaron los 300 milímetros en pocas horas el pasado fin de semana.

04/09/2025 | 08:25Redacción Cadena 3

FOTO: La inundación por las lluvias afecta a María Teresa.

  1.

    Audio. María Teresa: la gente empieza a volver a sus casas tras las inundaciones

    Radioinforme 3

    Episodios

Las intensas lluvias en el sur de Santa Fe causaron una crisis en localidades como María Teresa, donde la precipitación superó los 300 milímetros. La tormenta de Santa Rosa llevó a situaciones inesperadas en la región.

El director de Protección Sur en la provincia, Pedro Obuljen, explicó que María Teresa se encuentra en una cuenca que acumula agua de hasta 25.000 hectáreas. Esto provocó que tras las lluvias, el agua permanezca en las viviendas, alcanzando hasta un metro de altura. "La problemática de María Teresa es que está dentro de una cuenca que está en un pozo y recibe todo el agua del campo", señaló Obuljen a Cadena 3.

Las condiciones de vida tras las inundaciones son difíciles. La gente de a poco va volviendo a sus hogares, pero en condiciones que requieren extremar los cuidados de limpieza y de higiene. La situación es crítica, con muchos hogares que perdieron prácticamente todo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El riesgo sanitario aumenta, ya que el agua contaminada puede arrastrar enfermedades. "Ya se hicieron campañas de vacunación y se distribuyeron kits de limpieza y desinfección", aseguró Obuljen. 

Las autoridades sanitarias advierten que hay que desinfectar todo objeto que estuvo en contacto con el agua.

Mientras tanto, la solidaridad entre los vecinos se activa, y los recursos de la Municipalidad ayudan en la emergencia. "Cuando los equipos de primera respuesta no son suficientes, ahí está la Provincia para acompañar", concluyó el mandatario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá. Informe de Matías Arrieta.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho