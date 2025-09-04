María Teresa: la gente empieza a volver a sus casas tras las inundaciones
El intendente, Pedro Obuljen, habló con Cadena 3 y explicó que las precipitaciones superaron los 300 milímetros en pocas horas el pasado fin de semana.
04/09/2025 | 08:25Redacción Cadena 3
FOTO: La inundación por las lluvias afecta a María Teresa.
Las intensas lluvias en el sur de Santa Fe causaron una crisis en localidades como María Teresa, donde la precipitación superó los 300 milímetros. La tormenta de Santa Rosa llevó a situaciones inesperadas en la región.
El director de Protección Sur en la provincia, Pedro Obuljen, explicó que María Teresa se encuentra en una cuenca que acumula agua de hasta 25.000 hectáreas. Esto provocó que tras las lluvias, el agua permanezca en las viviendas, alcanzando hasta un metro de altura. "La problemática de María Teresa es que está dentro de una cuenca que está en un pozo y recibe todo el agua del campo", señaló Obuljen a Cadena 3.
Las condiciones de vida tras las inundaciones son difíciles. La gente de a poco va volviendo a sus hogares, pero en condiciones que requieren extremar los cuidados de limpieza y de higiene. La situación es crítica, con muchos hogares que perdieron prácticamente todo.
El riesgo sanitario aumenta, ya que el agua contaminada puede arrastrar enfermedades. "Ya se hicieron campañas de vacunación y se distribuyeron kits de limpieza y desinfección", aseguró Obuljen.
Las autoridades sanitarias advierten que hay que desinfectar todo objeto que estuvo en contacto con el agua.
Mientras tanto, la solidaridad entre los vecinos se activa, y los recursos de la Municipalidad ayudan en la emergencia. "Cuando los equipos de primera respuesta no son suficientes, ahí está la Provincia para acompañar", concluyó el mandatario.
Entrevista de Miguel Clariá. Informe de Matías Arrieta.