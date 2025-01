Los Ángeles, bajo fuego: dos muertos, más de 30 mil evacuados y todos en peligro

Un imparable frente de fuego de dos mil hectáreas. Dos muertos. Más de 30 mil evacuados. Mil hogares y edificios quemados. Gente que abandonaba sus autos en las colapsadas rutas para escapar de las llamas.

Ese es el saldo, apenas provisorio, del imparable incendio forestal en el condado de Los Ángeles, California.

La situación es de extrema gravedad.. Todos los residentes del condado de Los Ángeles están en peligro, advirtió un alto jefe de Bomberos del Condado de Los Ángeles,.

Esto es porque el Servicio Meteorológico pronostica evento meteorológico de “bandera roja” continuo con fuertes vientos y baja humedad.

Tanto en Malibú como en Pacific Palisades, los bomberos trabajaron durante horas para combatir las llamas, mientras que las autoridades declararon el estado de emergencia e iniciaron una investigación sobre las causas del siniestro.

Pacific Palisades dejaba este miércoles por la tarde las imágenes de una zona de guerra, bajo destrucción total.

This is what’s left of the Pacific Palisades. The mall survived. Most everything else is gone. Homes, apartment complexes… businesses. pic.twitter.com/Vfz721V48J — Jonathan Vigliotti ?? (@JonVigliotti) January 8, 2025

Las autoridades confirmaron que más de 30.000 residentes estaban bajo órdenes de evacuación y que más de 13.000 edificaciones se encontraban en riesgo., además de las mil que resultaron quemadas.

Según el Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles, el incendio consumió aproximadamente 1.170 hectáreas.

Total destruction in Malibu. These were beachfront homes on Pacific Coast Highway. #palisadesfire pic.twitter.com/DhQnJMmoUW — Liz Kreutz (@LizKreutzNews) January 8, 2025

En una publicación en X, el departamento destacó: “El comportamiento extremo del fuego, con avistamientos a corto y largo alcance, sigue desafiando los esfuerzos de extinción del incendio de Palisades”.

A friend who lives in Pacific Palisades sent me these horrific videos of the fire.



He just evacuated and said traffic was so bad people abandoned their cars

????????????????@JMRaasch pic.twitter.com/QUbyja14yf — nikola 3 (@ronin19217435) January 8, 2025

David Acuña, Oficial de Información Pública de CAL Fire y jefe de batallón, comentó en una entrevista con CNN: "Nos preocupa principalmente asegurarnos que todas las personas salgan del área porque la seguridad de las personas es la parte más importante y estamos ayudando a la gente a planificar para que sus mascotas y ganado también tengan un refugio seguro".

La urgencia de encontrar un lugar seguro provocó congestión en las carreteras, lo que llevó a muchos a abandonar sus vehículos y huir a pie, algunos cargando maletas. El tráfico en Palisades Drive dificultó el paso de los vehículos de emergencia, obligando a utilizar una excavadora para mover los autos abandonados y abrir un camino, según informó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

Two men and their dog are trapped with the Palisades Fire encircling their home - that's absolutely terrifying! pic.twitter.com/zrTERI0Luh — Emily DeLuca ???? (@MAGAgirlEmily) January 8, 2025

El gobernador de California, Gavin Newsom, quien se encontraba en el sur de California para asistir a la designación de un monumento nacional por parte del presidente Joe Biden, visitó el área afectada para observar “de primera mano el impacto de estos vientos giratorios y las brasas”. Newsom indicó que encontró “no unas pocas, muchas estructuras ya destruidas”.

El clima también obligó a Biden a cancelar sus planes de viajar al condado interior de Riverside, donde iba a anunciar la creación de dos nuevos espacios protegidos en el estado. El presidente permaneció en Los Ángeles, donde el humo del incendio era visible desde su hotel y recibió información sobre la situación de los incendios forestales.

ABD’nin California eyaletine bagli Los Angeles kentinin Pacific Palisades bölgesinde orman yangini devam etmekte..

yakin bir yerde olsaydi Ekrem Imamoglu ve Mansur Yavas kesin destek ekiplerini bölgeye gönderirdi..pic.twitter.com/lEunu1OYDx — Faik Boduroglu (@bdrglfk) January 8, 2025

??Top 3 BIGGEST wildfires engulfing Southern California right now:



- Palisades fire (2,921 acres)

- Eaton fire (1,000 acres)

- Sylmar fire (500 acres)



0% containment reported on all fires.#LA #PalisadesFire #EatonFire #SylmarFire pic.twitter.com/eAz0Tvbdgw — Sallu (@SadaSaleel99138) January 8, 2025

It’s being reported as a fire storm because it started in Pacific Palisades, went eastward up Sunset Blvd towards West Hollywood, it then spread south into Brentwood and Santa Monica before heading North into Malibu and now it’s east in Alta Dena and spreading into Pasadena and… pic.twitter.com/KtqsURBtdu — Dhruv (@dhruv2038) January 8, 2025

Horrific images out of Pacific Palisades.



Poor forest management will level California eventually.



Gavin Newsom should be prosecuted. pic.twitter.com/TSJgcxoUtI — Mila Joy (@MilaLovesJoe) January 8, 2025

I just left the hellscape formerly know as Pacific Palisades where I’ve lived for 26 years. I’m mad at what I saw. Our politicians have failed us. Unprepared, unimaginative, understaffed, now overwhelmed. Heads must roll for this disaster. I personally saw 100+ homes fully… pic.twitter.com/8txvSJEZXd — Wes Nichols (@wesnichols) January 8, 2025

Here is my dad's burger place, The Beachside Cafe, down the street from our home in Pacific Palisades



Words cannot describe what I feel. How many times as a kid did I break a sandy tourist’s $100 for chili cheese fries and a hamburger?



This is our entire neighborhood just… pic.twitter.com/MhnyGbGpmf — Jennifer Begakis (@jenbegakis) January 8, 2025

Vali Gavin Newsom, Pacific Palisades Yangini'nin kontrolden çikmasi üzerine olaganüstü hal ilan etti.



Los Angeles Itfaiye Teskilati, tüm mevcut personelini ve itfaiyecilik deneyimi olan herkesi acilen çabaya katilmaya çagirdi.



Henüz kontrol altina alinamayan yangin, hizla… https://t.co/D3VaW1jBCY pic.twitter.com/92JolrbLOX — MUSTAFA KURNAZ (@Heyula_Frekans) January 8, 2025

Los vientos de Santa Ana

Los incendios son alimentados por Los vientos de Santa Ana, corrientes de aire extremadamente secas y calientes que soplan desde el interior del sur de California hacia la costa y alta mar.

Estos vientos son conocidos por su capacidad para avivar y propagar incendios forestales debido a su naturaleza seca y cálida, así como a sus altas velocidades, que pueden alcanzar fuerza de huracán en algunas áreas

Informe de Cynthia Zak, corresponsal de Cadena 3 en Estados Unidos.