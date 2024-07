La disputa por la tenencia de dos niños entre un padre alemán y una madre cordobesa generó un conflicto judicial que impactó en todo el pueblo de Nono, Traslasierra.

Los menores vivieron un tiempo en Alemania y luego en Bolivia, pero tras diferentes fallos judiciales, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ratificó una decisión en la que se entregaba la tenencia al padre y determinaba que los niños se irían a vivir con él a Alemania y que a la madre también también viajaría con ellos y recibiría los medios para vivir en aquel país.

Sin embargo, al momento en que los niños debían viajar, un grupo de personas rodeó la casa donde se encontraban con la madre e impidió que el hombre los buscara. Para cuando la Policía pudo completar el allanamiento la mujer y los niños ya no se encontraban allí y hoy se desconoce su paradero.

Fabio Mastrangelo, abogado del padre, explicó a Cadena 3 que "no solamente ha sido ratificada la sentencia de primera instancia por el Tribunal Superior de Justicia, sino que también la Corte Suprema de Justicia lo hizo".

Según manifestó, el proceso se llevó a cabo bajo el marco del convenio de La Haya de 1980 sobre sustracción de menores, así como la ley provincial 10.419, que establece que los menores deben regresar a su residencia habitual, en este caso, Alemania.

A pesar de la orden judicial, los niños no fueron entregados, y la madre no se presentó a la audiencia programada. "En este momento ocurre la lamentable y triste situación que no sabemos dónde están los menores, con quién están y cómo están", lamentó Mastrangelo.

Tras lo sucedido, el padre regresó por consejo del letrado a Alemania porque "estaban los pasajes previstos". "Además de lo emocional y lo económico, él perdió los pasajes que había sacado, él trabaja en Hamburgo, por lo cual era lógico volver, seguir trabajando y cuando estén los menores a disposición, veremos si regresa", explicó.

Mastrangelo precisó que la sentencia había previsto que se otorgara una vivienda a la madre. "Él le dejaba la casa donde están viviendo, se iba y acompañó con videos la forma en que había condicionado todo para que vivan sus hijos, se le daba además la asistencia jurídica gratuita a la madre en Alemania", detalló.

Según señaló, el problema se suscitó cuando "hubo un movimiento social en Villa Dolores" que impidió que el padre retirara a los niños.

Por último, señaló que en las audiencias se escuchó la declaración de los niños y aunque la hija mayor es de una pareja anterior de la mujer, ha sido reconocida como hija por el hombre. Ambos menores habrían manifestado la decisión de estar con el padre.

"Ojalá que no solo la madre sino todo su grupo puedan recapacitar y entender que estamos en una situación terrible, nos preocupa sobre todo los menores, más allá de cualquier otra cuestión jurídica", consideró.

Por su parte, la abogada de la madre, Natalia Lescano, defendió su posición al afirmar que "la situación actual de ella es desesperante". Lescano argumentó que el sistema judicial está "entregando en condiciones de vulnerabilidad a una persona que nunca vivió con los niños", y cuestionó la legalidad del allanamiento nocturno realizado por la policía para intentar localizar a la madre y a los menores.

"Su propio país, y el país de sus hijos, donde ellos nacieron, no la está protegiendo", señaló.

Por su parte, la fiscalía de Villa Cura Brochero ha iniciado un protocolo de búsqueda por desaparición de personas, ya que se desconoce el paradero de la madre y los niños.

Entrevista de Miguel Clariá. Informe de Francisco Centeno.