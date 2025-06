La Cooperativa de Anisacate le respondió a la Municipalidad tras el corte de luz

Sigue la tensión en Anisacate por el corte de energía que la Cooperativa local le aplicó a la Municipalidad, algo que fue denunciado por la intendenta Natalia Contini como un "atentado" con posibles motivaciones políticas.

En respuesta, el presidente de la Cooperativa de Energía de Anisacate, Carlos Ríos, ejerció su derecho a réplica, desmintió categóricamente cualquier trasfondo político y atribuyó la medida a una irregularidad administrativa en la titularidad de dos dependencias municipales.

El conflicto se desató luego de que Contini afirmara que la cooperativa cortó el suministro eléctrico a reparticiones municipales, afectando servicios esenciales y perjudicando la atención al público. La intendenta adjudicó la acción a "razones de distinta índole", sin descartar motivaciones políticas, y señaló que la cooperativa estaría respaldada por el Ministerio de Cooperativas de la Provincia, Gustavo Brandán.

Además, mencionó una deuda heredada de la gestión anterior, encabezada por Ramón Zalazar, que ascendería a 1.500 millones de pesos, y aseguró haber intentado resolver el problema personalmente en la cooperativa.

Ríos, en su intervención, explicó a Cadena 3 que la Cooperativa de Energía de Anisacate presta servicios no solo a Anisacate, sino también a Dique Chico y La Bolsa, y que su nombre responde únicamente a su ubicación geográfica. Según el presidente, el conflicto con el municipio de Anisacate tiene dos aristas principales: una deuda acumulada y un problema administrativo.

En cuanto a la deuda, Ríos afirmó que el municipio adeuda a la cooperativa más de 300 millones de pesos, incluyendo costas e intereses, un monto que está judicializado y que proviene, en parte, de la gestión anterior de Zalazar. Desmintió la cifra de $1.500 millones mencionada por Contini, asegurando que "ni EPEC podría sostener una deuda así". Además, destacó que Anisacate es el único de los cuatro municipios atendidos por la cooperativa que mantiene una deuda, ya que los otros están al día.

Sin embargo, el corte de suministro no estaría relacionado con esta deuda, según Ríos. "El corte de servicio no es por deuda, es por una cuestión administrativa", aclaró. Explicó que dos dependencias no están registradas a nombre de la Municipalidad de Anisacate, lo que contraviene el reglamento de comercialización de la provincia.

Según explicó Ríos, la cooperativa lleva meses solicitando a la actual gestión que regularice la titularidad de estas dependencias, con el envío de cartas documento desde diciembre y enero sin obtener respuesta. "Es un trámite administrativo que se le realiza a cualquier vecino", insistió.

Ríos también respondió a las acusaciones de politización. Contini había sugerido que el corte podría estar motivado por el reciente cambio de signo político en Anisacate, que pasó del peronismo-kirchnerismo a otra fuerza por un estrecho margen de votos. El presidente de la cooperativa fue enfático: "No hay intención política. Soy orgullosamente cooperativista. Las cooperativas no participamos ni en política ni en religión". Añadió que el consejo de administración está compuesto por nueve miembros titulares y tres suplentes, cada uno con sus propias ideologías, pero que la institución actúa de manera imparcial.

Sobre el presunto respaldo del Ministerio de Cooperativas, Ríos confirmó que la cooperativa recibió un reconectador del Fondo para el Desarrollo Eléctrico de la Provincia (Fodep), pero aclaró que este fondo beneficia a múltiples localidades y no representa un apoyo exclusivo a la cooperativa. Además, reveló que invitaron a Contini a un evento con el ministro Gustavo Brandán, y aseguró que "ella no asistió, a diferencia de los intendentes de los otros municipios, que representan distintos partidos políticos".

Finalmente, Ríos desmintió que Contini haya visitado la cooperativa para resolver el problema, como ella afirmó, y lamentó la falta de diálogo. "Jamás obtuvimos respuesta a las cartas documento. La negación a tratar con la cooperativa llegó a este nivel", sentenció.

Entrevista de Miguel Clariá.