España valoró la reunión de Illa y Puigdemont como "buena para la convivencia"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, calificó la reunión celebrada este martes entre el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, como “buena para la convivencia” y una “foto de un reencuentro”.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Albares destacó que esta imagen refleja el deseo de diálogo y convivencia de “el 90% de los catalanes” y “el 80% de los españoles”, quienes rechazan la crispación y la confrontación.

"Prefiero esta foto a las de otros tiempos, con gobiernos del Partido Popular, que mostraban confrontación y enfrentamiento", afirmó el ministro, subrayando que el encuentro entre Illa y Puigdemont representa a "una amplísima mayoría de Cataluña" y "construye futuro". Albares elogió a Illa, asegurando que “siempre está donde es más útil para Cataluña y para España".

El ministro no descartó mantener un encuentro con Puigdemont, ni que lo haga el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señalando que Sánchez "anunciará algo cuando tenga que hacerlo".

Sobre la situación judicial de Puigdemont, Albares recordó que "una ley de amnistía, aprobada por la mayoría del Congreso, le avala actualmente". En este contexto, destacó la evolución positiva de Cataluña en los últimos años, defendiendo que la política debe "sanar" en lugar de "envenenar" las situaciones.

La reunión entre Illa y Puigdemont, celebrada este martes, marca un hito en el diálogo político en Cataluña, según el ministro, quien abogó por seguir avanzando en la reconciliación y la convivencia.

Informe de "Chema" Forte, corresponsal de Cadena 3 en España.