En vivo

Siempre Juntos

Agustina Vivanco

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Radioinforme 3

España valoró la reunión de Illa y Puigdemont como "buena para la convivencia"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación se refirió a la reunión celebrada este martes.

03/09/2025 | 07:04Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

  1.

    Audio. España valoró la reunión de Illa y Puigdemont como "buena para la convivencia"

    Radioinforme 3

    Episodios

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, calificó la reunión celebrada este martes entre el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, como “buena para la convivencia” y una “foto de un reencuentro”. 

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Albares destacó que esta imagen refleja el deseo de diálogo y convivencia de “el 90% de los catalanes” y “el 80% de los españoles”, quienes rechazan la crispación y la confrontación.

"Prefiero esta foto a las de otros tiempos, con gobiernos del Partido Popular, que mostraban confrontación y enfrentamiento", afirmó el ministro, subrayando que el encuentro entre Illa y Puigdemont representa a "una amplísima mayoría de Cataluña" y "construye futuro". Albares elogió a Illa, asegurando que “siempre está donde es más útil para Cataluña y para España".

El ministro no descartó mantener un encuentro con Puigdemont, ni que lo haga el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señalando que Sánchez "anunciará algo cuando tenga que hacerlo". 

Sobre la situación judicial de Puigdemont, Albares recordó que "una ley de amnistía, aprobada por la mayoría del Congreso, le avala actualmente". En este contexto, destacó la evolución positiva de Cataluña en los últimos años, defendiendo que la política debe "sanar" en lugar de "envenenar" las situaciones.

La reunión entre Illa y Puigdemont, celebrada este martes, marca un hito en el diálogo político en Cataluña, según el ministro, quien abogó por seguir avanzando en la reconciliación y la convivencia.

Informe de "Chema" Forte, corresponsal de Cadena 3 en España.

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho