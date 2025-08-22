En vivo

Radioinforme 3

El riesgo de incendios será extremo hasta el domingo en Córdoba

Según los pronósticos, habrá fuertes vientos, suba de temperatura y baja humedad.

22/08/2025 | 06:36Redacción Cadena 3

FOTO: Incendios.

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil indicó que será extrema hasta el domingo la probabilidad de incendios forestales debido a las condiciones meteorológicas actuales y pronosticadas.

Según el informe, se debe a condiciones climáticas favorables para el desarrollo de focos de incendio, como el aumento de la temperatura, la reducción de niveles de humedad relativos, y fundamentalmente por el incremento de ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 60 km/h.

Bajo esta condición se recomienda reforzar las medidas preventivas de control.

El vocero del organismo, Roberto Schreiner, recordó: "Está prohibido hacer fuego en todo el territorio de la provincia de Córdoba, excepto en lugares permitidos, y cualquier actividad que podría llegar a generar un incendio forestal".

En caso de incendios, llamar a:

- 0 800 – 888 – 38346 (FUEGO)

- 100Bomberos Voluntarios

- 911Policía de Córdoba

Alerta ambiental 

Desde el 2 de junio, rige en Córdoba el estado de alerta ambiental por riesgo de incendios en todo el territorio provincial, hasta el 31 de diciembre del corriente año.

El decreto provincial que dictaminó el estado de alerta ambiental prohíbe expresamente «el encendido de cualquier tipo de fuego y de toda actividad que pueda dar lugar al inicio de incendios».

Lectura rápida

¿Qué se indica sobre la probabilidad de incendios forestales? La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil indicó que será extrema hasta el domingo.

¿Quién es el vocero del organismo? El vocero es Roberto Schreiner.

¿Cuándo rige el estado de alerta ambiental en Córdoba? Desde el 2 de junio hasta el 31 de diciembre del corriente año.

¿Dónde está prohibido hacer fuego? Está prohibido hacer fuego en todo el territorio de la provincia de Córdoba.

¿Cómo se debe actuar en caso de incendios? Se deben llamar a los números 0 800 – 888 – 38346, 100 y 911.

