El riesgo de incendios será extremo hasta el domingo en Córdoba

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil indicó que será extrema hasta el domingo la probabilidad de incendios forestales debido a las condiciones meteorológicas actuales y pronosticadas.

Según el informe, se debe a condiciones climáticas favorables para el desarrollo de focos de incendio, como el aumento de la temperatura, la reducción de niveles de humedad relativos, y fundamentalmente por el incremento de ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 60 km/h.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Bajo esta condición se recomienda reforzar las medidas preventivas de control.

El vocero del organismo, Roberto Schreiner, recordó: "Está prohibido hacer fuego en todo el territorio de la provincia de Córdoba, excepto en lugares permitidos, y cualquier actividad que podría llegar a generar un incendio forestal".

En caso de incendios, llamar a:

- 0 800 – 888 – 38346 (FUEGO)

- 100 – Bomberos Voluntarios

- 911 – Policía de Córdoba

Alerta ambiental

Desde el 2 de junio, rige en Córdoba el estado de alerta ambiental por riesgo de incendios en todo el territorio provincial, hasta el 31 de diciembre del corriente año.

El decreto provincial que dictaminó el estado de alerta ambiental prohíbe expresamente «el encendido de cualquier tipo de fuego y de toda actividad que pueda dar lugar al inicio de incendios».