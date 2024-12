El gobierno de Catamarca se reunió con la familia del gendarme Nahuel Gallo

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y la ministra de Seguridad de esa provincia, Fabiola Segura, se reunieron con la familia del gendarme Nahuel Gallo, quien se encuentra secuestrado en Venezuela.

Si bien Gallo estaba residiendo en Mendoza, él y su familia son oriundos de Catamarca. En este marco, es que Segura indicó que el martes a la mañana se reunieron con Griselda y los dos hermanos de Nahuel para mantenerlos informados sobre las gestiones que están realizando las autoridades nacionales, con el objetivo de ofrecerles tranquilidad durante estos momentos tan angustiantes.

La ministra dijo que Griselda, madre de Nahuel, manifestó su preocupación al no tener información concreta sobre el paradero de su hijo. “Ella no tiene datos sobre el paradero, en realidad no llega a tener una comunicación sobre cómo está su hijo”, indicó Segura.

El gobierno de Catamarca se comprometió a agotar todas las vías necesarias para facilitar el regreso de Gallo a Argentina, desde gestiones a través de la Cancillería y hasta el envío de comunicaciones al Vaticano solicitando intervención.

Respecto a esto último, Segura confirmó que se ha enviado una carta al Papa, pero aún no se ha recibido respuesta. “Son gestiones que se han llevado adelante y las hemos hecho por las vías formales correspondientes”, añadió.

La ministra también destacó el contacto permanente que se ha establecido con la familia desde que se conoció la situación de Nahuel. “Desde el Gobierno de la provincia y desde el Gobernador, su preocupación y ocupación en el acompañamiento de la familia es fundamental”, concluyó.

En tanto que, el gobernador Jalil subrayó en un posteo en redes sociales que la situación de Nahuel Gallo es una prioridad para el Gobierno Nacional. “El Canciller nos dio un estado de situación actual y resaltó que esta situación tenía una prioridad sumamente importante”, afirmó.

Entrevista de Miguel Clariá.