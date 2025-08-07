El fiscal Hairabedian investigará si González mintió en su declaración jurada

El fiscal federal Maximiliano Hairabedian, a cargo de la causa que investiga al exfuncionario provincial Óscar González, brindó detalles sobre los avances en la pesquisa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

En diálogo con Cadena 3, Hairabedian explicó que la investigación se centra en presuntas omisiones y falsedades en las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por el exlegislador, derivadas de una denuncia inicial de la legisladora Luciana Echevarría.

"Recibimos de la Justicia provincial una investigación ya iniciada por falsedades e inexactitudes en las declaraciones juradas presentadas por el exlegislador. Teníamos buena parte de esa información, pero hay datos nuevos que contribuyen al esclarecimiento del delito que investigamos en la justicia federal, que es el enriquecimiento ilícito y el lavado de activos", señaló Hairabedian.

Según el fiscal, los principales problemas detectados están relacionados con "los bienes declarados y las evaluaciones de los bienes que constituyen el patrimonio", destacando que "hay evaluaciones que están muy por debajo de la evaluación fiscal, que ya es inferior a la de mercado".

Hairabedian precisó que la investigación iniciada por el fiscal provincial anticorrupción, Franco Mondino, aportó elementos significativos. "Había bastante información en la causa, todavía la estamos analizando. No solo están las declaraciones juradas que ya teníamos, sino también estudios e informes tributarios sobre las evaluaciones fiscales que muestran que estaban muy por debajo de lo estimado por el fisco", afirmó.

El fiscal aclaró que las irregularidades en las declaraciones juradas son previas al accidente vial en las Altas Cumbres que involucró a González y que desencadenó otras derivaciones judiciales. "Las declaraciones juradas sospechadas son anteriores al siniestro. Tienen que ver con las responsabilidades de los funcionarios para declarar su patrimonio y justificar los incrementos", explicó, descartando que se trate de un intento de desapoderamiento para evitar un eventual fallo civil por el accidente.

/Inicio Código Embebido/

Radioinforme 3 Córdoba. Tragedia en las Altas Cumbres: rechazaron el resarcimiento de Oscar González El abogado de la familia de Alejandra Bengoa, quien murió tras el siniestro vial, rechazó el ofrecimiento del exlegislador del PJ y pidió una condena ejemplar. "No hay un reconocimiento de responsabilidad", dijo a Cadena 3.

/Fin Código Embebido/

En cuanto a la obligación de los funcionarios públicos, Hairabedian subrayó: "No solo deben declarar su patrimonio, sino también justificar los incrementos cuando se les requiere. Solicitamos a la fiscalía de Estado de la provincia que intime a González a justificar el aumento patrimonial, pero no lo hizo, y por eso fue imputado y detenido".

La investigación también abarca operaciones inmobiliarias previas al accidente, incluyendo adquisiciones de bienes en las que aparece la esposa fallecida de González. "Hay operaciones de adquisición de bienes inmuebles donde la esposa declara que los fondos provenían de sus ingresos laborales, pero en la misma declaración jurada dice que es ama de casa. Son inconsistencias que han contribuido a fundamentar la imputación", señaló el fiscal.

Además, Hairabedian destacó discrepancias significativas en las valuaciones declaradas por González. Por ejemplo, citó el caso de un departamento en Nueva Córdoba valuado por el exlegislador en 924 mil pesos, cuando la evaluación fiscal lo tasó en más de 17 millones de pesos.

También mencionó 13 terrenos declarados por 493.250 pesos, mientras que la evaluación fiscal los valúa en casi 70 millones de pesos. "El fiscal anticorrupción provincial fue muy meticuloso en describir estas falsedades e inexactitudes con montos precisos", afirmó Hairabedian a Cadena 3.

Sobre la intencionalidad de estas irregularidades, el fiscal explicó: "La ley penal establece que es delito cuando los funcionarios hacen declaraciones falsas o inexactas maliciosamente. Si las inexactitudes no son intencionales, no sería delito. Sin embargo, en una investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, el hecho de que haya números dibujados o propiedades ocultadas fortalece la imputación".

Finalmente, Hairabedian adelantó que rechazará un nuevo pedido de libertad presentado por González, mientras la investigación continúa su curso para esclarecer los hechos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá.