El chavismo y la oposición rechazaron la idea de nuevas elecciones en Venezuela

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que todavía carece de elementos "confiables" de la autoridad electoral venezolana para determinar al vencedor de las elecciones presidenciales de ese país, aunque aclaró que hay que respetar la soberanía del país vecino.

"Todavía no", respondió el mandatario brasileño, al ser consultado sobre si reconoce el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio, en una entrevista con Radio T de Paraná.

En ese sentido, propuso que se realicen nuevas elecciones presidenciales en Venezuela.

Lula da Silva afirmó que Maduro le debe "una explicación a la sociedad brasileña y al mundo" en referencia a las actas del Consejo Nacional Electoral sobre las elecciones. El presidente de Brasil dijo que conversó sobre la situación venezolana con su par colombiano, Gustavo Petro, el miércoles.

"No puedo decir que la oposición fue victoriosa porque no tengo los datos y tampoco puedo decir que ganó Maduro porque no están los datos", dijo el mandatario brasileño, quien aclaró que no es bueno que un presidente de un país opine sobre la política de otra nación. Lula da Silva defendió el establecimiento de un Gobierno de coalición en el país vecino, con la participación de la oposición, o incluso que se convoquen nuevas elecciones.

Al respecto, el politólogo Juan Negri analizó la situación en Venezuela en diálogo con Cadena 3 y opinó que Lula da Silva está tratando de encontrar una solución diplomática a la crisis sin condenar abiertamente el fraude.

Sin embargo, tanto el Gobierno venezolano como la oposición mostraron su descontento con la idea de repetir las elecciones. Negri consideró que para la oposición significaría ignorar su triunfo, mientras que para Maduro representaría una injerencia extranjera.

El politólogo también destacó la falta de garantías para la oposición en un posible nuevo proceso electoral. Además, subrayó que para Maduro la repetición de elecciones implicaría un reconocimiento de que los resultados anteriores no fueron legítimos.

En cuanto a la postura de Estados Unidos, Negri mencionó una confusión en la respuesta del presidente Joe Biden, quien al principio pareció alinearse con Lula da Silva, pero luego reafirmó la decisión de no reconocer a Maduro.

"Esto alimenta todo lo que se ha venido hablando sobre la era de Biden y su capacidad de estar a cargo", señaló Negri, añadiendo que Estados Unidos no tiene actualmente una prioridad activa en Venezuela.

Por último, Negri se mostró pesimista respecto a una resolución democrática a corto plazo, afirmando que cualquier cambio dependería de la fuerza de las manifestaciones opositoras y de una posible fractura dentro del gobierno de Maduro.

"Hoy me parece que el Gobierno de Venezuela está muy firme y todo lo que se discute sobre amnistía o exilio dorado está cada vez más lejos", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá.