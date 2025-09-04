David Damia, el ingeniero que escucha Cadena 3 desde la cuna de Lamborghini

En una divertida anécdota que captó la atención de los oyentes de "Primera Plana", el programa matutino de Cadena 3, un mensaje desde Italia reveló una historia singular: David Damia, un ingeniero cordobés, escucha la emisora desde la fábrica de Lamborghini en Sant'Agata Bolognese, a pocos kilómetros de Módena.

El malentendido inicial hizo creer a los oyentes que David, apodado "Pepe Lamborghini" por la audiencia, circulaba en un Lamborghini mientras sintonizaba la radio. Sin embargo, él aclaró que estaba en una prueba de manejo con un piloto profesional, testeando el último modelo de la marca.

"Técnicamente, estaba escuchando Cadena 3 en un Lamborghini", explicó entre risas el ingeniero electromecánico, egresado de la UTN de San Francisco, Córdoba.

David, quien vive en Módena desde 2022, trabaja como test engineer en la planta de Lamborghini, donde realiza pruebas dinámicas en pistas y calles para garantizar la calidad de los icónicos superautos. "Escucho los V12 o los V8 turbo desde la mañana, es un trabajo fascinante", confesó.

Antes de unirse a Lamborghini, David trabajó en Maserati, especializándose en alta tensión para autos eléctricos, pero su pasión por el rugido de los motores lo llevó a la marca del toro.

El ingeniero cordobés, que se define como "súper contento" con su trabajo, también reveló que, en su vida diaria, conduce un Mazda híbrido, basado en el Toyota Yaris europeo, lo que generó bromas en el programa sobre la ironía de trabajar en Lamborghini y manejar un auto japonés. "Es totalmente distinto al Yaris que se vende en Argentina", aclaró.

La audiencia se divirtió con la historia, comparando la posibilidad de escuchar Cadena 3 en un Lamborghini con hacerlo en un Gordini '72 o un camión Scania.

Incluso, el equipo de "Radioinforme 3" bromeó sobre conseguir un descuento en un Lamborghini, a lo que David respondió con humor: "Algo se puede conseguir, pero no creo que hagamos muchos descuentos".

David Damia agradeció el cariño de los oyentes y destacó el placer de mantenerse conectado con Argentina a través de Cadena 3. "Siempre es un gusto escucharlos, salvo cuando el piloto me pone una radio italiana", cerró con una sonrisa.

Entrevista de Miguel Clariá.