D'Alessandro: "En Coherencia volvemos a levantar esa bandera que LLA dejó caer"
El diputado nacional, integrante del nuevo bloque, habló en Cadena 3 de la ruptura con La Libertad Avanza y argumentó conflictos internos y corrupción en el partido.
28/08/2025 | 08:02Redacción Cadena 3
FOTO: Carlos D'Alessandro y Javier Milei.
-
Audio. Carlos D'Alessandro: "En Coherencia levantamos esa bandera que LLA dejó caer"
Radioinforme 3
El diputado nacional Carlos D'Alessandro, integrante del nuevo bloque llamado Coherencia, habló de la ruptura con La Libertad Avanza y argumentó conflictos internos y corrupción en el partido.
"Volvemos a levantar esa bandera que La Libertad Avanza dejó caer al piso", dijo el diputado a Cadena 3. D'Alessandro mencionó enfrentamientos entre exmiembros del gobierno de Javier Milei. "La gran diferencia se empieza a dar al momento en que nosotros nos separamos de La Libertad Avanza", indicó. Además, criticó la infiltración de figuras políticas asociadas a la corrupción en su antiguo partido.
El diputado también se refirió al escándalo por los audios de Diego Spagnuolo. "La discusión fue el fin de semana durante el cierre de las listas y los audios salen el día martes". Los audios incluyen alegaciones sobre corrupción que involucran a miembros del gabinete y a figuras cercanas a Javier Milei.
/Inicio Código Embebido/
Cámara baja. "Ridícula, andá a tu banca": el tenso cruce entre Lemoine y Marcela Pagano
En un ambiente caldeado, las diputadas libertarias protagonizaron un fuerte cruce durante la presentación del jefe de Gabinete. La sesión se interrumpió por gritos y controversias en el Congreso.
/Fin Código Embebido/
“Yo no tengo relación con el Presidente y no la tuve nunca”, afirmó D'Alessandro a Cadena 3. En ese marco, explicó que muchos diputados persiguen la agenda anticorrupción y que "no pueden permitir que las viejas prácticas políticas continúen".
En respuesta a las denuncias de la diputada Marcela Pagano sobre supuestas operaciones de la SIDE, D'Alessandro sostuvo que "es gravísimo" y que "hay que cuidar al Presidente".
/Inicio Código Embebido/
Caso Andis. Milei habló de las supuestas coimas: "Vamos a probar que Spagnuolo mintió"
Durante una caravana en Lomas de Zamora, en el marco de la campaña electoral para el 7 de septiembre, el Presidente dijo que llevará a la Justicia al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad.
/Fin Código Embebido/
Entrevista de Miguel Clariá.