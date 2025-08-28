En vivo

Radioinforme 3

D'Alessandro: "En Coherencia volvemos a levantar esa bandera que LLA dejó caer"

El diputado nacional, integrante del nuevo bloque, habló en Cadena 3 de la ruptura con La Libertad Avanza y argumentó conflictos internos y corrupción en el partido.

28/08/2025 | 08:02Redacción Cadena 3

FOTO: Carlos D'Alessandro y Javier Milei.

  1.

    Audio. Carlos D'Alessandro: "En Coherencia levantamos esa bandera que LLA dejó caer"

    Radioinforme 3

    Episodios

El diputado nacional Carlos D'Alessandro, integrante del nuevo bloque llamado Coherencia, habló de la ruptura con La Libertad Avanza y argumentó conflictos internos y corrupción en el partido. 

"Volvemos a levantar esa bandera que La Libertad Avanza dejó caer al piso", dijo el diputado a Cadena 3. D'Alessandro mencionó enfrentamientos entre exmiembros del gobierno de Javier Milei. "La gran diferencia se empieza a dar al momento en que nosotros nos separamos de La Libertad Avanza", indicó. Además, criticó la infiltración de figuras políticas asociadas a la corrupción en su antiguo partido.

El diputado también se refirió al escándalo por los audios de Diego Spagnuolo. "La discusión fue el fin de semana durante el cierre de las listas y los audios salen el día martes". Los audios incluyen alegaciones sobre corrupción que involucran a miembros del gabinete y a figuras cercanas a Javier Milei.

“Yo no tengo relación con el Presidente y no la tuve nunca”, afirmó D'Alessandro a Cadena 3. En ese marco, explicó que muchos diputados persiguen la agenda anticorrupción y que "no pueden permitir que las viejas prácticas políticas continúen".

En respuesta a las denuncias de la diputada Marcela Pagano sobre supuestas operaciones de la SIDE, D'Alessandro sostuvo que "es gravísimo" y que "hay que cuidar al Presidente".

Entrevista de Miguel Clariá.

