En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Radioinforme 3

Córdoba anunció que construirá un campus para jóvenes en conflicto con la ley

El nuevo complejo se llamará "Papa Francisco". La ministra de Desarrollo Humano de Córdoba dijo en Cadena 3 que esto "busca mejorar la reintegración social de jóvenes en conflicto con la ley".

21/08/2025 | 09:00Redacción Cadena 3

FOTO: Córdoba construirá el Campus Papa Francisco para jóvenes en conflicto con la ley.

  1.

    Audio. Construirán en Córdoba el Campus Papa Francisco para jóvenes en conflicto con la ley

    Radioinforme 3

    Episodios

La ministra de Desarrollo Humano de Córdoba, Liliana Montero, habló en Cadena 3 del flamante anuncio del Gobierno provincial sobre la creación del "Campus Papa Francisco", destinado a adolescentes en conflicto con la ley penal. 

La funcionaria señaló que este proyecto representa la inversión más grande en los últimos 30 años en la provincia, con un total de 6.500 metros cubiertos.

El nuevo campus contará con cinco unidades independientes, cada una con capacidad para albergar a 25 jóvenes. Montero explicó que esta estructura permite un enfoque constructivo diferente al actual, que se asemeja a un modelo carcelario. "Estas unidades más pequeñas nos permiten trabajar de manera más individualizada", dijo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los jóvenes que ingresan a este campus son derivados por decisiones judiciales. "Quien define si un joven va a una situación de privación de la libertad es un juez", explicó Montero. Y enfatizó que la responsabilidad del Poder Ejecutivo radica en garantizar condiciones adecuadas para la reintegración social, ofreciendo programas de talleres laborales, deportivos y educativos.

La ministra también abordó el creciente fenómeno de la vinculación de jóvenes con el delito, atribuyéndolo en parte a la suba del consumo problemático de sustancias. "Cuando uno está dentro del consumo, la necesidad de seguir consumiendo lleva a que roben", explicó. En ese marco, la funcionaria destacó la importancia de trabajar en conjunto con la comunidad para abordar esta problemática.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Radioinforme 3.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho