Córdoba anunció que construirá un campus para jóvenes en conflicto con la ley

La ministra de Desarrollo Humano de Córdoba, Liliana Montero, habló en Cadena 3 del flamante anuncio del Gobierno provincial sobre la creación del "Campus Papa Francisco", destinado a adolescentes en conflicto con la ley penal.

La funcionaria señaló que este proyecto representa la inversión más grande en los últimos 30 años en la provincia, con un total de 6.500 metros cubiertos.

El nuevo campus contará con cinco unidades independientes, cada una con capacidad para albergar a 25 jóvenes. Montero explicó que esta estructura permite un enfoque constructivo diferente al actual, que se asemeja a un modelo carcelario. "Estas unidades más pequeñas nos permiten trabajar de manera más individualizada", dijo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los jóvenes que ingresan a este campus son derivados por decisiones judiciales. "Quien define si un joven va a una situación de privación de la libertad es un juez", explicó Montero. Y enfatizó que la responsabilidad del Poder Ejecutivo radica en garantizar condiciones adecuadas para la reintegración social, ofreciendo programas de talleres laborales, deportivos y educativos.

La ministra también abordó el creciente fenómeno de la vinculación de jóvenes con el delito, atribuyéndolo en parte a la suba del consumo problemático de sustancias. "Cuando uno está dentro del consumo, la necesidad de seguir consumiendo lleva a que roben", explicó. En ese marco, la funcionaria destacó la importancia de trabajar en conjunto con la comunidad para abordar esta problemática.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Radioinforme 3.