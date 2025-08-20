En vivo

Sociedad

Un chico de 15 años apuñaló a su padrastro para defender a su madre en Córdoba

Fue en barrio Parque Liceo 3° Sección. Cuando llegó la policía, descubrieron que la mujer tenía pedido de captura por un caso de amenazas.

20/08/2025 | 19:29Redacción Cadena 3

FOTO: Chico de 15 años apuñaló a su padrastro para defender a su madre en Córdoba

Un adolescente de 15 años apuñaló a su padrastro con el objetivo de defender a su madre durante una discusión en el barrio Parque Liceo 3° Sección de Córdoba, al tiempo que la mujer fue detenida por un caso de amenazas.

El enfrentamiento comenzó entre el hombre y la progenitora, motivo por el que el chico decidió tomar cartas en el asunto luego de agarrar un cuchillo de la cocina.

El protagonista le asestó una puñalada en la axila al novio de su madre y la víctima fue derivada a un hospital donde permanecía en observación, según informaron medios locales.

La Justicia no formuló pedidos de detención contra el adolescente al tratarse de un menor de edad.

Sin embargo, constató que la familiar tenía una solicitud de secuestro activa por una causa de amenazas y fue aprehendida.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un adolescente apuñaló a su padrastro en defensa de su madre durante una discusión. ¿Quién fue el agredido? El padrastro del chico, quien sufrió una puñalada en la axila. ¿Dónde sucedió el hecho? En el barrio Parque Liceo 3° sección de Córdoba. ¿Cuándo pasó esto? El evento se registró recientemente, pero sin fecha específica mencionada. ¿Por qué fue detenida la madre? Porque tenía un pedido de captura activa por un caso de amenazas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

