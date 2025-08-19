Caso Milagros Basto: denuncian el mal otorgamiento de las domiciliarias a Grasso

Milagros Basto, de 22 años, fue identificada tras el hallazgo de su cuerpo el 7 de julio dentro del placard del departamento del expolicía Horacio Antonio Grasso, ubicado en pleno centro de la ciudad de Córdoba. La identificación fue confirmada mediante pruebas de ADN.

El hombre, condenado por homicidio, gozaba de prisión domiciliaria pese a los reiterados incumplimientos de dicho beneficio. En ese marco, Carlos Nayi, el abogado de la familia de Milagros, que se constituyó en querellante de la causa, cuestionó a la justicia, que permitió que un individuo con un historial delictivo tan grave estuviera en esta situación.

La historia se vuelve más compleja al conocer que Horacio Grasso había sido beneficiado con prisión domiciliaria a pesar de ser un peligro para la sociedad. Este beneficio incluyó múltiples incumplimientos del régimen de prisión domiciliaria, con 255 eventos reportados.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los testimonios indican que Grasso, durante su tiempo en prisión domiciliaria, se desplazaba al Bajo Pueyrredón, donde Milagros rondaba. En ese sentido, Nati señaló que la justicia debe hacer una autocrítica sobre las decisiones tomadas que permitieron que Grasso estuviera libre. "Si la justicia hubiera actuado cumpliendo la normativa, hoy Milagros estaría con vida", afirmó Nayi.

Y amplió: "Grasso se sacaba la tobillera y salía; frecuentaba el Bajo Pueyrredón, el lugar donde, en un ambiente de extrema vulnerabilidad, deambulaba la víctima que perdió la vida. Esto es lo que ocurrió y la familia pide justicia".

El letrado comentó que, en medio de esta tragedia, la familia vive "con miedo y zozobra", ya que Jorge Javier Grasso, el hermano del condenado, está prófugo.

Además, Nayi informó que existe "una investigación preliminar a los fines de determinar las responsabilidades funcionales en torno a todo lo que ocurrió".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá.