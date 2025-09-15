Carlos Gutiérrez: "Provincias Unidas busca una construcción política seria"

El diputado nacional por Córdoba, Carlos Gutiérrez, integrante de Provincias Unidas, destacó la importancia de la cumbre de gobernadores realizada en Río Cuarto y el impacto de esta alianza política que reúne a mandatarios peronistas, radicales y del PRO.

Gutiérrez subrayó la masiva presencia de medios nacionales y porteños en el evento, algo que consideró inédito y positivo. “No recuerdo un antecedente semejante. Está muy bueno que los medios de Buenos Aires tengan que venir al interior para enterarse de lo que pasa”, afirmó.

El diputado resaltó que desde el interior del país surgió la necesidad de instalar temas clave como la producción y el trabajo, que definió como los únicos caminos para que Argentina prospere. "La producción y el trabajo están aquí, desde Jujuy hasta el petróleo de Chubut, pasando por el potencial bioagroindustrial de Córdoba y Santa Fe", señaló a Cadena 3, destacando el rol de los gobernadores de Provincias Unidas, como Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Gustavo Valdés.

Gutiérrez enfatizó que esta alianza no se trata de una “paritaria” para negociar obras o recursos con el gobierno nacional, sino de una construcción política con una visión estratégica de largo alcance. "Los gobernadores lo dejaron claro: esto no es sobre una obra más o menos, sino sobre una mirada de faros lejanos para salir de la polarización", aseguró. En este sentido, destacó que la confluencia de radicales y peronistas en Provincias Unidas busca superar la grieta y las divisiones del pasado. "Me he reencontrado con amigos radicales, tomamos un café y nos preguntamos: ¿Cuáles son las grandes diferencias que teníamos? Nos dimos cuenta de que nos dividieron artificialmente por mucho tiempo", reflexionó.

Consultado sobre una columna del periodista Joaquín Morales Solá en La Nación, que mencionaba especulaciones sobre una posible acefalía presidencial y la candidatura de Juan Schiaretti para completar un mandato, Gutiérrez desestimó estas versiones. "Habrá numerosas operaciones de este tipo. Los cordobeses conocemos a Schiaretti, como conocemos a Valdés o a Pullaro. Ninguno de los gobernadores de Provincias Unidas piensa en términos que le hagan daño al país. No creemos en el ‘cuanto peor, mejor’, porque sabemos que eso siempre es peor", afirmó, recordando las lecciones de una generación que sufrió "las consecuencias de la grieta y la violencia".

Finalmente, Gutiérrez se refirió a la supuesta espera de los gobernadores hasta octubre para negociar con el Gobierno nacional. "La negociación es obligada, es parte de la práctica elemental de la democracia. Pero los tiempos no están especulados por esperar hasta octubre, sino que dependen de la seriedad con la que el Presidente encare el diálogo", aclaró.

El diputado insistió en que Provincias Unidas no busca una foto oportunista, sino una construcción política seria. "No somos una paritaria para negociar obras o recursos. Somos una construcción política con verdadera visión de futuro", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá.