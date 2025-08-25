Caos de tránsito por un choque en cadena en la Av. La Voz del Interior

Un choque múltiple tuvo lugar este lunes por la mañana en la Av. La Voz del Interior, afectando el tránsito en la mano que va hacia el centro de la ciudad. de Córdoba. El choque en cadena afectó al menos a seis vehículos, sin dejar heridos de gravedad.

Un servicio de emergencias, junto con personal de Caminos de la Sierras, trabajaba en el lugar para colaborar y agilizar el tránsito.

La colisión tuvo lugar en el carril rápido de la avenida y produjo un embotellamiento que se extendió por al menos 500 metros.

Se estima que la grúa podría demorar entre una hora y hora y media en remover todos los vehículos afectados, por lo que se solicitó paciencia y circular con precaución.

Informe de Emanuel Manitta.