Radioinforme 3

"Buen trabajador" municipal: quién es el hombre acusado de esclavizar a su mujer

El individuo y una hija están detenidos. "Los vecinos no manifestaron ninguna cuestión puntual", dijo a Cadena 3 la intendenta Carolina Basualdo.

11/08/2025 | 07:29Redacción Cadena 3

FOTO: La casa del horror en Despeñaderos.

  1.

    Audio. Despeñaderos: sigue la conmoción por la mujer esclavizada durante 20 años

    Radioinforme 3

    Episodios

Una conmocionante noticia sacudió a la pequeña localidad de Despeñaderos, en el departamento Santa María, Córdoba. Un caso de extrema gravedad se destapó tras el rescate de una mujer de casi 50 años que estuvo encerrada en su hogar durante 20 años.

La investigación, a cargo del fiscal Alejandro Peralta Ottonello, revela que la mujer, madre y esposa, vivió en un estado de abandono y con problemas mentales. 

Fue internada para su estabilización y declaración. Según el fiscal, "esta mujer ha sido sometida a lo largo de 20 años, que no se le permitía salir al exterior, ni siquiera al patio de la casa".

El viernes pasado, el fiscal emitió órdenes de detención contra el esposo y la hija de 22 años. La víctima declaraba que "inclusive su hija la golpeaba". Otros dos hijos están bajo investigación, aunque no enfrentan detenciones por el momento.

Carolina Basualdo, la intendenta de Despeñaderos, expresó a Cadena 3 su incredulidad ante la situación. "Cuesta creer porque es una familia de nuestra localidad, y los vecinos no manifestaron ninguna cuestión puntual", afirmó. 

Destacó que no se recibieron denuncias previas sobre el caso y la comunidad está profundamente impactada.

"Nos cuesta entender la situación", agregó Basualdo, refiriéndose al hecho de que el esposo de la mujer, empleado municipal, aparentaba ser una persona normal y respetable. 

La dirigencia local activó rápidamente un protocolo de acción social al enterarse del caso y la mujer ha recibido atención psicológica y médica.

El descubrimiento se produjo después de una llamada anónima al 911, lo que derivó en la intervención policial. Previos a esto, vecinos que viven cerca de la casa declararon no haber notado nada sospechoso en las dos décadas de encierro. 

El fiscal sigue investigando los detalles del caso bajo secreto de sumario.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Despeñaderos?
Una mujer fue rescatada tras estar encerrada en su hogar durante 20 años.

¿Quién está a cargo de la investigación?
La investigación está a cargo del fiscal Alejandro Peralta Ottonello.

¿Cuándo se emitieron las órdenes de detención?
Las órdenes de detención se emitieron el viernes pasado.

¿Dónde se produjo el rescate?
El rescate tuvo lugar en Despeñaderos, Córdoba.

¿Cómo se descubrió el caso?
El descubrimiento se produjo tras una llamada anónima al 911.

¿Por qué la comunidad está impactada?
La comunidad está impactada porque no se recibieron denuncias previas sobre el caso.

