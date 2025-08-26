Bomberos rescataron a una familia de cuises durante un incendio en Córdoba

FOTO: Rescataron a una familia de cuises durante un incendio en Villa Allende. (Policía)

Bomberos de Villa Allende rescataron este lunes a una familia de cuises mientras trabajaban en un incendio forestal. La localidad cordobesa registró tres focos, en el marco de un alerta extrema ante la posibilidad de que se originen estos siniestros.

El video, subido a Instagram por Giuliana Soria, quien se desempeña como bombera voluntaria en esa ciudad y captó la secuencia, generó rápidamente aplausos y adeptos para las personas que combaten el fuego y ayudaron a los animales.

Los rescatistas Juan Pablo Carbó, Santiago Coria y Nicolás Vega encontraron a los animales rodeados por el fuego y los asistieron.

El vocero de la secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Roberto Schreiner, explicó que los bomberos empezaron a revisar los puntos calientes y encontraron una cuevita donde había una familia de cuises. "Allí los pudieron sacar. Estaban algunos quemados. Les pusieron algunas cremitas que tenían allí, les dieron agua y los acobijaron".

Schreiner destacó que los bomberos siempre están dispuestos a ayudar a los animales en situaciones de riesgo.

Informe de Francisco Centeno.