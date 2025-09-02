En vivo

Radioinforme 3

Avanza la restauración de los murales del Correo Argentino en San Rafael

Los trabajos prometen revitalizar un símbolo cultural de la ciudad, que representa la historia y el arte de Mendoza.

02/09/2025 | 09:19Redacción Cadena 3

FOTO: archivo/gentileza.

Avanza en San Rafael la restauración de los famosos murales de la sede del Correo Argentino. Tras largos reclamos y un proceso que se extendió por varios años, la obra fue declarada Patrimonio Municipal en 2018.

Un vecino realizó los trámites necesarios, lo que llevó a que la Justicia Federal emplazara a los Estados a reparar los murales creados por Amadeo Dell Acqua. El doctor Eduardo Mur fue el encargado de presentar las solicitudes en 2022.

Los murales, que datan de mediados del siglo XX, intentan amalgamar las historias de colonos, militares e indios. La restauración de estas obras emblemáticas será encargada a un artista francés, según se informó tras una audiencia programada para el próximo lunes 8 de septiembre.

La restauración promete revitalizar un símbolo cultural de la ciudad, que representa la historia y el arte de Mendoza.

Informe de Facundo Dimaría.

