Aumento de casos de dengue en Brasil: ¿cómo puede impactar en Argentina?

El Ministerio de Salud de Brasil reportó esta semana un total de 408.351 casos de dengue y 62 fallecimientos desde que empezó el año y temen que la curva se incremente durante lo que queda del mes y a principios de marzo.

En las primeras cinco semanas epidemiológicas del año los casos alcanzan 320,9% más que los registrados en el mismo periodo del año pasado, según las cifras de las autoridades sanitarias.

Las cifras ponen en alerta a Argentina, por el regreso de argentinos que viajaron para las vacaciones y para el carnaval de Río de Janeiro. La investigadora del CONICET, Magdalena Laurito, destacó que lo importante es la prevención y consideró que el impacto de los casos brasileños podría influir en la aparición de nuevos serotipos y la aparición de casos importados.

"El movimiento de personas es algo que no podemos controlar y es este movimiento lo que hace más de 20 años hace que vuelvan a ingresar casos de dengue en Argentina", explicó a Cadena 3.

No obstante, aseguró que Argentina "todavía no es un país para casos endémicos", aunque no se ha cortado la transmisión en el último año. "Desde hace 20 años se viene alertando y se sabe que todos los años vuelve a ingresar el virus desde países limítrofes dado la impermeabilidad de la frontera", agregó.

"Si se mantiene la población del vector que está desde hace muchos años con un umbral mínimo podemos asegurar que no va a haber transmisión del virus del dengue", señaló y remarcó la importancia de combatir al mosquito a través de los descacharreos.

"Combatir al aedes es bastante sencillo y complicado a la vez porque depende de cada uno de nosotros, es un vector urbano y está dentro de nuestra casa, nosotros le damos alimento y lugar para procrear", recordó.

"El Aedes prefiere recipientes artificiales y pequeños para poner huevos y por eso se insiste en el descacharrado y en la limpieza de recipientes y no dejar envases y cubiertas porque son el mejor lugar para que el mosquito se críe", advirtió.

También recordó que las larvas son fotofóbicas por lo que prefieren recipientes pequeños y a la sombra.

Vacuna

En cuanto a la vacuna recordó que si bien fue aprobada por la ANMAT, proviene de un laboratorio japonés y es para cuatro tipos de dengue.

Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la recomienda en países y regiones endémicas donde la enfermedad circula todo el año, y no sería para el caso de Argentina.

Recordó que para aplicarse requiere de prescripción médica de por medio.

"La vacuna no es la solución al problema, es una herramienta más y lo importante son la concientzación de las personas. Que cada vecino cuide su patio, su techo y la manzana porque el aedes no se desplaza más de 100 metros y donde nació va a estar siempre en esa manzana. Lo más importante es la prevención", recordó.

Entrevista de Miguel Clariá.