Aprobaron un aumento del 8,8% en la tarifa de Aguas Cordobesas

Aguas Cordobesas aplicará un nuevo aumento de hasta el 8,8% en la boleta del servicio de agua potable para los usuarios de la ciudad de Córdoba para el periodo febrero-junio.

El incremento fue aprobado por el Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) y publicado en el Boletín Oficial provincial.

La empresa adujo la suba a "los aumentos de los costos de operación".

/Inicio Código Embebido/

#BOP

Es oficial el aumento de casi el 9% en el servicio de agua potable de Córdoba para el período febrero-junio.

El pedido de actualización del coeficiente regulatorio hecho por @AguasCordobesas adujo suba de costos de operación. pic.twitter.com/DkLofsz2Aa — Guille López (@guielopez) August 8, 2025

/Fin Código Embebido/

Informe de Guillermo López.