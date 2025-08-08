En vivo

Aprobaron un aumento del 8,8% en la tarifa de Aguas Cordobesas

La empresa adujo "subas en los costos de operación". El incremento fue autorizado por el Ersep y publicado en el Boletín Oficial provincial.

08/08/2025 | 07:58Redacción Cadena 3

FOTO: Vuelve a subir el agua en Córdoba. (Foto: ilustrativa/archivo)

Aguas Cordobesas aplicará un nuevo aumento de hasta el 8,8% en la boleta del servicio de agua potable para los usuarios de la ciudad de Córdoba para el periodo febrero-junio.

El incremento fue aprobado por el Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) y publicado en el Boletín Oficial provincial.

La empresa adujo la suba a "los aumentos de los costos de operación".

Informe de Guillermo López.

