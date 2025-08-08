Aprobaron un aumento del 8,8% en la tarifa de Aguas Cordobesas
La empresa adujo "subas en los costos de operación". El incremento fue autorizado por el Ersep y publicado en el Boletín Oficial provincial.
08/08/2025 | 07:58Redacción Cadena 3
FOTO: Vuelve a subir el agua en Córdoba. (Foto: ilustrativa/archivo)
Aguas Cordobesas aplicará un nuevo aumento de hasta el 8,8% en la boleta del servicio de agua potable para los usuarios de la ciudad de Córdoba para el periodo febrero-junio.
El incremento fue aprobado por el Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) y publicado en el Boletín Oficial provincial.
La empresa adujo la suba a "los aumentos de los costos de operación".
#BOP— Guille López (@guielopez) August 8, 2025
Es oficial el aumento de casi el 9% en el servicio de agua potable de Córdoba para el período febrero-junio.
El pedido de actualización del coeficiente regulatorio hecho por @AguasCordobesas adujo suba de costos de operación. pic.twitter.com/DkLofsz2Aa
Informe de Guillermo López.