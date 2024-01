Alerta por tormentas y granizo: 14 provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por tormentas y fuertes vientos para 14 provincias: Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Santa Fe, San Luis, Corriente, y Mendoza.

Entre Ríos es la que tiene mayor riesgo, ya que, según explicó el meteorólogo Marcelo Madelón a Cadena 3, “las ráfagas pueden superar los 80 km/h y podría caer algo de granizo”.

En Córdoba se sentirá en el sur de la provincia, con vientos de ese sector de 40 km/h y “ráfagas que pueden superar los 60 km/h”, explicó el pronosticador del aeropuerto de dicha provincia. "Lo más afectado será el sudeste de la provincia", agregó.

Respecto a Rosario, el meteorólogo indicó que se está regularizando la situación, que seguirá lloviendo por unas horas más, pero no será una fuerte tormenta.

Desde el SMN indican que, ante un alerta naranja, se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. Se recomienda no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas y prestar atención ante la posible caída de granizo.

