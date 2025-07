A las 14 se restituiría el servicio de GNC en la región centro del país y Cuyo

A las 14 horas de este jueves, las estaciones de servicio de Gas Natural Comprimido (GNC) de la región centro del país y Cuyo restituirían la venta al público.

Marisa Centenaro, presidenta de la Cámara de Expendedores de GNC del interior de la provincia de Córdoba, confirmó que al mediodía se reúne nuevamente el comité de crisis para evaluar el comportamiento del sistema y definir si se liberan o no las restricciones a las EESS GNC.

La medida, comunicada por la Distribuidora de Gas del Centro, afecta a unas 300 estaciones en Córdoba y se extiende a otras nueve provincias argentinas, en un contexto de bajas temperaturas que han disparado la demanda de gas para uso residencial.

La decisión responde a una disminución en el stock del sistema de transporte de gas, provocada por el elevado consumo debido a la ola polar que atraviesa el país. "Debido a las bajas temperaturas y los grandes consumos, se ha disminuido el stock en el sistema de transporte, entonces, van a tomar preventivamente esta medida y lo van a ir evaluando minuto a minuto", detalló.

La suspensión afecta tanto a estaciones de bandera blanca como a aquellas asociadas a diferentes petroleras en la región, que abarca provincias como Santa Fe, Entre Ríos y otras siete bajo la cobertura de la distribuidora.

Centenaro aclaró que la medida no discrimina por tipo de bandera, ya que es una disposición general de la distribuidora: "No tiene nada que ver con la bandera a través de la que se expenda el producto, sino que la medida la está tomando la distribuidora que nos brinda el servicio".

La incertidumbre reina en el sector, ya que el comité de presencias se reunirá esta tarde-noche para evaluar si la medida se mantiene hasta las 14 horas del jueves 3 de julio o se levanta antes. "A partir de esta tardecita noche, se reúne nuevamente el comité de presencias y ahí van a evaluar la situación y resolver si la medida se va a mantener o se va a levantar", señaló Centenaro, quien subrayó la necesidad de seguir la situación "día a día, minuto a minuto".

El presidente de la Cámara de Expendedores de GNC del Interior del País, Marcelo Zanoni, confirmó que el suministro de GNC se cortó sorpresivamente en todas las estaciones del país. "Fue totalmente inesperado y sorpresivo", afirmó, añadiendo que el corte afectó incluso a aquellas estaciones que compran el combustible en la modalidad de firme, que normalmente garantiza un suministro ininterrumpido.

Zanoni explicó que, aunque se esperaba que el suministro se restableciera a las 14 horas, "nadie asegura que esto pueda ser 100% real". Este corte se produce en un contexto donde la infraestructura del país mostró señales de debilidad, algo que se evidenció especialmente durante la ola polar actual, que marcó picos de consumo.

El presidente de la Cámara mencionó que "se corta el suministro de gas al GNC en primera instancia, antes que cualquier otro rubro del gas", lo que afecta a sectores esenciales como el transporte de alimentos. Además, destacó que el corte fue inédito, ya que se interrumpió el suministro incluso a estaciones que pagan un 30% más caro por el gas en modalidad firme, que debería ser considerado un servicio esencial.

Respecto a la falta de explicaciones sobre este corte total, Zanoni indicó: "No, no. Fue totalmente sorpresivo, inesperado". También señaló que el problema no radica en la producción de gas, que se encuentra en niveles récord en Vaca Muerta, sino en el transporte y la falta de mantenimiento de los compresores que llevan el gas a las estaciones. "El inconveniente acá es llevar esa producción a donde tiene que llegar", subrayó.

Finalmente, aunque se espera que el suministro se restablezca, Zanoni concluyó: "Lo más importante es que esperemos que esto sea una ola polar y no un fluido indiano".

Entrevista de Miguel Clariá.