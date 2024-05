Un preso se escapó de la Comisaría 21ª de Rosario: se fugó por los techos

La Comisaría 21° fue nuevamente escenario de la fuga de un preso. Este viernes a la madrugada, un hombre que estaba demorado se fugó por los techos linderos a la seccional.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La dependencia policial fue noticia en diciembre del año pasado por la fuga de 25 presos, que se escaparon cuando había en el lugar 48 reclusos en vez de los 16 que debía haber por cuestiones de espacio.

Ahora, el evadido es buscado intensamente en la zona por agentes de las fuerzas policiales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Una vecina del barrio habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, y expresó: “Fue a las 5 de la mañana. Vi corridas, muchísima policía. Revisaban las terrazas, pero no sé qué pasó. Había tumulto y policías. No me llama la atención, pasó varias veces”.