Tormenta en Rosario: 130 milímetros de lluvia, fuertes vientos y árboles caídos
La ciudad registró intensas precipitaciones a lo largo de todo el fin de semana, con alertas amarilla y naranja. Hubo denuncias por anegamientos y otras complicaciones. Los reclamos deben realizarse a la línea de emergencias 103.
01/09/2025 | 07:15Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Trabajo de cuadrillas de Protección Civil.
-
Audio. Tormenta en Rosario: más de 130 milímetros de lluvia y vientos de hasta 57 km/h
Radioinforme 3 Rosario
La ciudad de Rosario pasó un fin de semana marcado por intensas lluvias. Se registraron más de 137 milímetros de agua caída. Gonzalo Ratner, de Defensa Civil de la Municipalidad de Rosario, informó al móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, sobre el impacto de este fenómeno climático, que comenzó con una alerta amarilla el sábado y se agravó el domingo con un alerta naranja.
“El evento dejó un acumulado de 137 milímetros de lluvia y ráfagas de viento de hasta 57 kilómetros por hora”, detalló Ratner. Además, se reportó la presencia de granizo de pequeño tamaño en algunos sectores, acompañado de intensa actividad eléctrica.
/Inicio Código Embebido/
Servicios. Continúan los cortes en rutas y accesos por la tormenta en Santa Fe
La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) informó las últimas novedades sobre las calzadas y las complicaciones que generó la lluvia. Carlos Dolce, director provincial de Gestión de Riesgos del Área Metropolitana de Rosario habló sobre cómo seguirá la situación.
/Fin Código Embebido/
Las consecuencias de esta tormenta incluyen 26 situaciones de anegamiento, 12 árboles caídos y 5 voladuras de techos. También se registraron más de 30 reportes de cables y columnas afectadas, que fueron derivados a las empresas correspondientes a través del número de emergencias 103. “Pedimos precaución al transitar la ciudad”, agregó Ratner, enfatizando que las tareas operativas para atender la situación continúan.
Este evento climático se considera uno de los más significativos en más de un año, con un total de 140 milímetros de agua acumulada durante el fin de semana. “Es un número muy alto”, concluyó Ratner, quien anticipa que podrían seguir ingresando reclamos en las próximas horas.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué fenómeno climático ocurrió en Rosario? Se registraron intensas lluvias con más de 137 milímetros de agua caída.
¿Quién informó sobre la situación? Gonzalo Ratner, de Defensa Civil de la Municipalidad de Rosario.
¿Cuándo se emitieron las alertas? Se emitió una alerta amarilla el sábado y una alerta naranja el domingo.
¿Cuáles fueron las consecuencias de la tormenta? Se reportaron 26 anegamientos, 12 árboles caídos y 5 voladuras de techos.
¿Por qué es significativo este evento climático? Es considerado uno de los más importantes en más de un año, con 140 milímetros acumulados.