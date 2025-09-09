Tío deberá pagar la cuota alimentaria de sus sobrinos: "La realidad es muy dura"

Un juez de familia de San Lorenzo, el doctor Marcelo Escola, tomó una decisión poco común al ordenar que el tío paterno se haga cargo de la cuota alimentaria de dos menores, debido al incumplimiento del padre. Esta resolución se enmarca en un contexto familiar complicado, donde el padre no tiene trabajo registrado y no cumple con su obligación alimentaria.

El juez explicó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, que “la cuota alimentaria, por supuesto, le corresponde en primer lugar a los progenitores”, pero ante la falta de abuelos vivos y la incapacidad del padre para cumplir con su responsabilidad, se apeló a la solidaridad familiar. “Apelé a la solidaridad familiar, y hay un tío que está en condiciones de poder cumplir con la cuota alimentaria”, afirmó Escola.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los menores, de seis y doce años, requieren una cuota alimentaria de 671 mil pesos, la cual se fijó en un 30% del aguinaldo del tío. La madre de los niños enfrenta serios problemas de salud y ha perdido el acceso a medicamentos del Estado, lo que agrava la situación familiar. “La realidad es muy dura”, indicó el juez, resaltando la necesidad de apoyo familiar en estas circunstancias.

Escola también destacó que el padre, en lugar de tener una incapacidad para cumplir, elude su responsabilidad. “En general, lo que ocurre es que, en el caso del progenitor, la mayoría de los casos son los papás, lo que hacen es eludir la obligación alimentaria”, señaló. Ante esto, el juez busca ejercer presión sobre el incumplidor, utilizando medidas que van más allá de lo judicial.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El Dr. Escola mencionó que “siempre la solidaridad familiar tiene que estar por sobre estas consideraciones” y que las medidas judiciales buscan generar presión para que el obligado cumpla. “Generalmente los incumplidores cuando se les toca algo personal que les interesa, cumplen”, afirmó.

La cuota alimentaria fijada se basa en un “índice de crianza” que considera no solo la alimentación, sino también el cuidado y la atención de los niños. “Se tiene en cuenta lo que significa el cuidado y la atención de un hijo, que es casi el 80% de ese monto”, explicó el juez.

Entrevista de Hernán Funes.